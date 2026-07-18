Γκουτέρες: Θέλει να μας πει «até logo» (τα λέμε σύντομα)

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, θα επισκεφθεί την Κύπρο με μια σημαντική ομάδα υψηλόβαθμων αξιωματούχων στα τέλη Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συναντήσει τους δύο ηγέτες πρώτα ξεχωριστά και στη συνέχεια μαζί για δείπνο, ενώ την επόμενη μέρα θα ακολουθήσει τριμερής συνάντηση. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουτζάρικ, επιβεβαίωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι, εκτός από το σχέδιό του να επισκεφθεί την Κίνα, ο Γκουτέ...

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.