Γκουτέρες: Θέλει να μας πει «até logo» (τα λέμε σύντομα)

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, θα επισκεφθεί την Κύπρο με μια σημαντική ομάδα υψηλόβαθμων αξιωματούχων στα τέλη Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συναντήσει τους δύο ηγέτες πρώτα ξεχωριστά και στη συνέχεια μαζί για δείπνο, ενώ την επόμενη μέρα θα ακολουθήσει τριμερής συνάντηση. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουτζάρικ, επιβεβαίωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι, εκτός από το σχέδιό του να επισκεφθεί την Κίνα, ο Γκουτέ...
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Στις 27 Ιουλίου θα φθάσει στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, όμως οι εδώ επαφές του θα πραγματοποιηθούν στο διήμερο 28-29 Ιουλίου. Στο πλαίσιο αυτό θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, θα παραθέσει σε αυτούς κοινό δείπνο και θα προεδρεύσει τριμερούς συνάντησης. Στόχος του, φεύγοντας από την Κύπρο, να μπορεί, αν μη τι άλλο, να βάλει τις βάσεις για μία συνάντηση «5+1» τον Σεπτέμβριο
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