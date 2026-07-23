Οι 10 πιο συχνές πληρωμές με πλαστικό χρήμα – Ξεχωρίζουν οι συναλλαγές προς ιδρύματα πληρωμών

Τις δέκα δημοφιλέστερες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που αποκτήθηκαν μέσω κυπριακών καρτών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με βάση την αξία των συναλλαγών και ανάλογα με τον τρόπο διενέργειας της συναλλαγής (με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά), καταγράφει η Κεντρική Τράπεζα στην έκθεση «Στατιστικές Πληρωμών για το δεύτερο εξάμηνο του 2025», που δημοσίευσε την Τετάρτη.

Οι πληρωμές προς ιδρύματα πληρωμών αποτέλεσαν τη σημαντικότερη κατηγορία, αντιπροσωπεύοντας το 14% (€1,1 δισ.) της συνολικής αξίας των πληρωμών με κάρτα. Ακολούθησαν οι πληρωμές προς κυβερνητικές υπηρεσίες με ποσοστό 11% (€832 εκατ.) της συνολικής δαπάνης μέσω καρτών και οι αγορές από παντοπωλεία και υπεραγορές με ποσοστό 10% (€745 εκατ.).

Στις πληρωμές με κάρτες ακολουθούν τα τραπεζικά εμβάσματα και εντολές χρημάτων, οι χώροι φαγητού και εστιατόρια, οι λογαριασμοί κοινής ωφελείας, οι υπηρεσίες χρηματιστών και διαπραγματευτών χρεογράφων, τα πρατήρια καυσίμων, τα ξενοδοχεία και ο ρουχισμός.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι πληρωμές για υπηρεσίες χρηματιστών και διαπραγματευτών χρεογράφων υπερδιπλασιάστηκαν κατά την τελευταία τριετία, υποδηλώνοντας, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, την αυξανόμενη χρήση καρτών για επενδυτικές δραστηριότητες. «Η εξέλιξη αυτή συνάδει με την ισχυρή παρουσία των εταιρειών παροχής υπηρεσιών συναλλάγματος (Forex) και συμβάσεων διαφορών (CFD) στην Κύπρο, οι οποίες φαίνεται να συμβάλλουν στην αυξημένη ροή πληρωμών με κάρτες προς χρηματιστές και διαπραγματευτές αξιών», σημειώνεται.

Η ανάλυση αναδεικνύει επίσης αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών μεταξύ των κατηγοριών Αγαθά και Υπηρεσίες. Οι πληρωμές προς ιδρύματα πληρωμών πραγματοποιήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά διαδικτυακά, με τις διαδικτυακές συναλλαγές να αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά το 100% της συνολικής τους αξίας.