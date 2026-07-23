Πολυέλαιος €8.000 που έμεινε... στα λόγια

Οι χθεσινές μαρτυρίες στο Κακουργιοδικείο ανέδειξαν άλλη μια πτυχή της υπόθεσης της Μονής Αββακούμ: τις εισφορές πιστών που προορίζονταν για έργα τα οποία ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Μια πιστή κατέθεσε χθες ότι παρέδωσε €8.000 για την αγορά πολυελαίου, λαμβάνοντας μάλιστα απόδειξη. Οι διαβεβαιώσεις ότι «θα έρθει» επαναλαμβάνονταν, μέχρι που οι απαντήσεις στα τηλεφωνήματά της σταμάτησαν. «Ρωτούσα συνεχώς και μου έλεγαν “θα έρθει, θα έρθει ο πολυέλαιος”, αλλά δεν τον είδαμε ποτέ μετά από τόσα χρόνια», κατέθεσε η μάρτυρας. Οι πρώην μοναχοί της Μονής Αββακούμ, οι οποίοι έκρυβαν χρηματοκιβώτιο με σχεδόν €1 εκατ., μετά την εκδίωξή τους από τη Μονή μετέφεραν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στον Λυθροδόντα.

ΜΧΣ