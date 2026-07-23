Με την ίδια τακτική για ανασχηματισμό

Υπάρχει δηλαδή οποιοσδήποτε που ανέμενε ότι ο επικείμενος ανασχηματισμός από τον Νίκο Χριστοδουλίδη θα είχε το χαρακτηριστικό του «μπαμ και κάτω»; Δηλαδή άμεσες αποφάσεις χωρίς πολλά πολλά; Σίγουρα όχι. Όπως έδειξε και στους δύο προηγούμενους ανασχηματισμούς που έκανε, για να λάβει οριστικές αποφάσεις… σπάζει κάμηλο. Με αναποφασιστικότητα για Όσκαρ, αφήνει ακόμη και τους στενότερούς του συνεργάτες στο περίμενε. Άρα, πιστός σε αυτή τη στρατηγική, κάποια στιγμή θα προβεί και στις ανακοινώσεις. Τώρα για το πότε, πιθανόν ούτε ο ίδιος δεν ξέρει να απαντήσει. Κρατάμε, λοιπόν, ως μόνο δεδομένο ότι ο ανασχηματισμός θα γίνει

ΠΥΡ