Γενικό Λογιστήριο: Αυξημένες οι συντάξεις τον Ιούλιο λόγω ΑΤΑ- Όλες οι αλλαγές

Από την 1η Ιουλίου, συντάξεις θα αναπροσαρμοστούν λόγω παραχώρησης τιμαριθμικού επιδόματος, ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Οι συντάξεις που καταβάλλονται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα αυξηθούν στο βασικό και στο συμπληρωματικό τους μέρος κατά ποσοστό 1,46%.

Οι Επαγγελματικές Συντάξεις που καταβάλλονται από Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας θα αυξηθούν κατά ποσοστό 0,02% (αύξηση δείκτη υπολογισμού της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του 2025).

Ως εκ τούτου, από 1/7/2026 οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν Συντάξεις από το Γενικό Λογιστήριο και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα λάβουν:

· αύξηση με ποσοστό 1,46% στη Σύνταξη που λαμβάνουν από Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και

μείωση στην Επαγγελματική Σύνταξη, λόγω των πιο κάτω:

-αύξησης στο συμπληρωματικό μέρος της Σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο επιδρά αρνητικά στο ύψος της Επαγγελματικής Σύνταξης, καθώς επίσης και

-αναπροσαρμογής φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με το λογιστήριο, ο καθαρό σύνολο των συντάξεων θα παρατηρηθεί θετική επίδραση που προκύπτει από την παραχώρηση τιμαριθμικού επιδόματος τον μήνα Ιούλιο 2026.