Έτοιμοι να κλιμακώσουν τα απεργιακά μέτρα οι ωρομίσθιοι δημοσίου - Δεν ικανοποιεί η πρόταση ΥΠΟΙΚ

Κλιμάκωση των απεργιακών τους κινητοποιήσεων είναι έτοιμοι να αποφασίσουν οι ωρομίσθιοι του δημοσίου καθώς η πρόταση που τους υποβλήθηκε επίσημα την Τρίτη από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν προνοεί την παραχώρηση γενικών αυξήσεων, που ήταν το βασικό τους αίτημα. Εκπρόσωποι των συντεχνιών με δηλώσεις τους στον «Π» επισημαίνουν ότι η πρόταση που τους υποβλήθηκε δεν τους ικανοποιεί, τη χαρακτηρίζουν κατώτερη...

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