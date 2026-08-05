Τράπεζα Κύπρου: Οι προτεραιότητες και οι χρηματοοικονομικοί στόχοι

Οι βασικές προτεραιότητες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, είναι η συνέχιση της δημιουργίας σταθερής και ανθεκτικής κερδοφορίας και η παροχή ισχυρών αποδόσεων στους μετόχους, στηρίζοντας παράλληλα τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη του, καθώς και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το εξάμηνο του 2026, οι κύριοι πυλώνες για την επίτευξη των προτεραιοτήτων αυτών είναι:

· Δημιουργία υψηλής ποιότητας αύξησης εσόδων: μέσω της αύξησης του εγχώριου δανειακού χαρτοφυλακίου, της επιλεκτικής επέκτασης του χαρτοφυλακίου διεθνών εργασιών και της ανάπτυξης στον τραπεζικό και μη-τραπεζικό τομέα (όπως των εσόδων από τις ασφαλιστικές εργασίες με χαμηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις) με στόχο την αύξηση των επαναλαμβανόμενων μη επιτοκιακών εσόδων και την περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας θέσης του Συγκροτήματος.

· Διατήρηση σταθερής και ανθεκτικής κερδοφορίας μέσω συνεχούς πειθαρχίας στη διαχείριση εξόδων επανεπενδύοντας παράλληλα στην τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και διατήρηση χαμηλού πιστωτικού κινδύνου για να παραμείνει το επιχειρηματικό μοντέλο σε χαμηλό κίνδυνο.

· Επίτευξη ισχυρής δημιουργίας κεφαλαίου και αυξημένων διανομών μερισμάτων, μέσω της διατήρησης υψηλής και ισχυρής κεφαλαιακής θέσης, ενώ παράλληλα επιστρέφεται σταδιακά το πλεόνασμα κεφαλαίου, μέσω οργανικής ανάπτυξης, επένδυσης στο επιχειρησιακό μοντέλο του Συγκροτήματος διατηρώντας ταυτόχρονα τη στρατηγική ευελιξία.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των αναλυτών, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Πανίκος Νικολάου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μικρών εξαγορών, φθάνει τα πληρούν τα χρηματοκονομικά και στρατηγικά κριτήρια.

Με βάση τις εν λόγω προτεραιότητες, το Συγκρότημα έχει θέσει τους χρηματοοικονομικούς της στόχους για την περίοδο 2026‑2028 κατά την εκδήλωση ενημέρωσης επενδυτών τον Μάρτιο 2026 και αναμένει την επίτευξη Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) σε επίπεδα mid-teens, η οποία αντιστοιχεί σε ROTE άνω του 20% υπολογισμένη σε δείκτη CET1 ύψους 15%. Η κερδοφορία αυτή αναμένεται να υποστηρίξει οργανική δημιουργία κεφαλαίου μεταξύ 350 με 400 μονάδων βάσης (μ.β.) ετησίως για την περίοδο 2026‑2028.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί στόχοι συνοψίζονται πιο κάτω:

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή απόδοση για το εξάμηνο 2026 καθώς και τις προβλέψεις για υψηλότερα επιτόκια, το Συγκρότημα αναμένει να πετύχει Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) προς το υψηλότερο άκρο του εύρους των επιπέδων mid-teens για το 2026.

Στόχος €750 εκατ. έσοδα από τόκους το 2026

Οι προοπτικές για τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2026 αναβαθμίζονται. Το 2026, τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου €750 εκατ. αντανακλώντας τον ταχύτερο ρυθμό καθώς και τις υψηλότερες αυξήσεις των επιτοκίων αλλά και την ισχυρή αύξηση δανείων και καταθέσεων που παρατηρήθηκε κατά το εξάμηνο 2026.

Αύξηση δανείων πέραν του 5%, προς τα κάτω ο δείκτης κόστους προς έσοδα

Επιπρόσθετα, αναφέρεται, ο στόχος για αύξηση των δανείων πάνω από 5% το 2026 αναμένεται να επιτευχθεί, υποστηριζόμενο από την εγχώρια ζήτηση και από την συνετή επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων στον τομέα διεθνών εργασιών.

Το Συγκρότημα παραμένει επικεντρωμένο στην πειθαρχημένη διαχείριση εξόδων. Για το 2026 ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές αναθεωρήθηκε προς τα κάτω σε ποσοστό κάτω του 40%, λόγω των ισχυρών εσόδων και της συνεχιζόμενης πειθαρχίας στη διαχείριση κόστους.

Παραμένει σταθερή η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων

Κατά το εξάμηνο 2026 η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ανήλθε σε καθαρή πίστωση ύψους 12 μ.β., αντανακλώντας συγκεκριμένες πελατειακές αναστροφές ύψους 39 μ.β. (περίπου €22 εκατ.). Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) εξαιρουμένων των εν λόγω πελατειακών αναστροφών κατά το α’ εξάμηνο 2026 ανήλθε σε χρέωση ύψους 28 μ.β. Αυτή η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) αναμένεται να παραμείνει σταθερή κατά το β’ εξάμηνο 2026 σε σύγκριση με το επίπεδο του α’ εξαμήνου 2026, χαμηλότερη του ομαλοποιημένου στόχου χρέωσης πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 40-50 μ.β. Δεν υπάρχουν ενδείξεις επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Πρόσθετα μερίσματα

Για τo 2026, το Συγκρότημα στοχεύει σε συνήθη διανομή ύψους 70%, στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής, καθώς και σε πρόσθετο μέρισμα ύψους μέχρι 20%, με τη συνολική διανομή (payout ratio) να ανέρχεται μέχρι 90%.

Για τα έτη 2027 και 2028, το Συγκρότημα έχει θέσει ως στόχο συνήθη διανομή ποσοστό ύψους 70% (payout ratio) και πρόσθετο μέρισμα ύψους μέχρι 30%, ανεβάζοντας τη συνολική διανομή σε ποσοστό μέχρι 100% ετησίως από την προσαρμοσμένη κερδοφορία του Συγκροτήματος πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία.

Τα πρόσθετα μερίσματα θα εξετάζονται ετησίως από το Διοικητικό Συμβούλιο με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους και υπόκεινται στις συνθήκες της αγοράς, όπως επίσης και στα αποτελέσματα της τρέχουσας στρατηγικής σχεδιασμού κεφαλαίου και ρευστότητας του Συγκροτήματος κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Οι διανομές αναμένεται να είναι κυρίως σε μετρητά, συμπεριλαμβανομένων ενδιάμεσων μερισμάτων, ενώ η επαναγορά ιδίων μετοχών μπορεί να εξεταστεί όταν κρίνεται σκόπιμο.