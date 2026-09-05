Φθηνότερος ο δανεισμός των νοικοκυριών

Φθηνότερος γίνεται σταδιακά ο δανεισμός για τα νοικοκυριά στην Κύπρο, ειδικά σε ό,τι αφορά τη στεγαστική πίστη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤΚ), τον Ιούλιο του 2026 το μέσο επιτόκιο για δάνεια αγοράς κατοικίας υποχώρησε στο 3,78%, από 4,04% τον Ιούνιο, καταγράφοντας μείωση 0,26 ποσοστιαίας μονάδας μέσα σε έναν μήνα. Η εικόνα είναι ακόμη πιο ευνοϊκή στα νέα στεγαστικά δάνεια, όπου το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,2%, 0,2 μονάδα κάτω από τον διάμεσο όρο της ευρωζώνης. Η ΚΤΚ διευκρινίζει ότι το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων αποτελε...

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