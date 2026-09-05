ΕΔΔΑ: Απέρριψε τους πλείστους ισχυρισμούς Οδυσσέα - Ανοικτή μόνο η μάχη για την ελευθερία έκφρασης

Σε ένα και μόνο σκέλος περιορίζεται πλέον η προσφυγή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την παύση του από τη θέση του Γενικού Ελεγκτή, μετά την απόφαση του ΕΔΔΑ να κοινοποιήσει στην Κυπριακή Δημοκρατία το παράπονο που αφορά την ελευθερία της έκφρασης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, όλοι οι υπόλοιποι ισχυρισμοί που είχε εγείρει ο τέως Γενικός Ελεγκτής έχουν απορριφθεί, γεγονός που περιορίζει αισθητά το εύρος της υπόθεσης που παραμένει ενώπιον του Στρασβούργου. Η προσφυγή είχε καταχωριστεί τον Δεκέμβριο του...