Σε ένα και μόνο σκέλος περιορίζεται πλέον η προσφυγή του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την παύση του από τη θέση του Γενικού Ελεγκτή, μετά την απόφαση του ΕΔΔΑ να κοινοποιήσει στην Κυπριακή Δημοκρατία το παράπονο που αφορά την ελευθερία της έκφρασης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, όλοι οι υπόλοιποι ισχυρισμοί που είχε εγείρει ο τέως Γενικός Ελεγκτής έχουν απορριφθεί, γεγονός που περιορίζει αισθητά το εύρος της υπόθεσης που παραμένει ενώπιον του Στρασβούργου. Η προσφυγή είχε καταχωριστεί τον Δεκέμβριο του...
ΕΔΔΑ: Απέρριψε τους πλείστους ισχυρισμούς Οδυσσέα - Ανοικτή μόνο η μάχη για την ελευθερία έκφρασης
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Νομικής Υπηρεσίας, «όλοι οι άλλοι ισχυρισμοί του τέως Γενικού Ελεγκτή απορρίπτονται», με αποτέλεσμα να μην συνεχίζεται ενώπιον του ΕΔΔΑ η εξέταση των παραπόνων που αφορούσαν τη δίκαιη δίκη και την υπόληψή του
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.