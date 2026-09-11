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| Οικονομία

Στο 82,3% το ποσοστό απασχόλησης στην Κύπρο το δεύτερο τρίμηνο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου του 2026, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε σε 14 χώρες της ΕΕ, παρέμεινε αμετάβλητο σε τέσσερις, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, και μειώθηκε σε εννέα

Στο 82,3% παρέμεινε το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών στην Κύπρο το δεύτερο τρίμηνο του 2026, χωρίς μεταβολή σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε οριακά στο 76,4% το δεύτερο τρίμηνο, από 76,3% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ως εκ τούτου, το ποσοστό στην Κύπρο ήταν κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου του 2026, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε σε 14 χώρες της ΕΕ, παρέμεινε αμετάβλητο σε τέσσερις, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, και μειώθηκε σε εννέα.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατέγραψαν η Πορτογαλία και η Μάλτα, κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες η καθεμία και ακολούθησε η Ελλάδα με αύξηση 0,5 ποσοστιαίας μονάδας. Στη Λετονία και τη Σλοβενία το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Αυστρία, κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς και στη Λιθουανία και τη Σουηδία, κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στην καθεμία.

Στο 11% το αχρησιμοποίητο εργατικό δυναμικό στην ΕΕ

Παράλληλα, το περιθώριο αχρησιμοποίητου εργατικού δυναμικού στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 11% του διευρυμένου εργατικού δυναμικού ηλικίας 20 έως 64 ετών το δεύτερο τρίμηνο του 2026, παραμένοντας αμετάβλητο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης περιλαμβάνει τα άτομα με ανεκπλήρωτη ανάγκη για απασχόληση και δεν περιορίζεται μόνο στους ανέργους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

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