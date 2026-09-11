ΚΕΒΕ: Ζητά θεσμοθετημένο διάλογο με το κράτος για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Την ανάγκη ενός θεσμοθετημένου διαλόγου ΚΕΒΕ και κράτους όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της χώρας και γενικά την κυπριακή οικονομία, για να αξιοποιούνται μεταξύ άλλων περιπτώσεις γεωπολιτικών αναταράξεων και αβεβαιότητας για την μεταφορά έδρας μιας εταιρείας στην Κύπρο, εξέφρασε με δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ του ΚΕΒΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης.

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα για απόφαση αποχώρησης εταιρείας από την Κύπρο, ο κ. Ρουσουνίδης είπε ότι το ΚΕΒΕ αυτό που ζητά, ως αρμόζει και στην αποστολή του επιμελητηρίου, που θεσμικά είναι ο σύμβουλος του κράτους σε ό,τι αφορά θέματα οικονομίας, εμπορίου, βιομηχανίας και διακρατικών σχέσεων, είναι να υπάρχει ένας διάλογος όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της χώρας και γενικά την οικονομία, η οποία «ενδεχομένως να επηρεάζει τις άμεσες ξένες επενδύσεις ή εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στη χώρα μας» χωρίς, όπως είπε, να εκλαμβάνεται αυτό ότι ακολουθούν και άλλες εταιρείες ή να σπείρεται πανικός.

"Θεωρούμε ότι και προληπτικά θα ήταν καλό να γίνει μια συζήτηση και να υπάρχει και ένας συνεχής διάλογος με την πολιτεία, ούτως ώστε περιστατικά όπως αυτό που είδε το φως της δημοσιότητας, να μπορούμε να το επιλαμβανόμαστε άμεσα και να προλαβαίνουμε τις καταστάσεις", πρόσθεσε.

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον τον ΚΕΒΕ έχει εισηγήσεις επί του θέματος της ανταγωνιστικότητας, ο κ. Ρουσουνίδης είπε ότι το ΚΕΒΕ έχει εισηγήσεις τις οποίες «αν καλεστούμε θα τις παρουσιάσουμε και θα υπάρξει και τεκμηρίωση».

Ο ΓΓ του ΚΕΒΕ αναφέρθηκε και στο νέο ευρωπαϊκό κανονισμό Pillar 2 (Πυλώνας 2) που είναι ένας νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει ελάχιστο παγκόσμιο φόρο 15% στις μεγάλες εταιρείες με ετήσια έσοδα πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ, και πρόσθεσε ότι «υπάρχουν διάφορα πράγματα για τα οποία πρέπει να υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος με την πολιτεία».

Αναφέρθηκε επίσης μεταξύ άλλων και στο αυξημένο κόστος ενέργειας το οποίο ίσως να είναι υψηλότερο από άλλες χώρες και να επηρεάσει εταιρείες που βρίσκονται στην Κύπρο.

«Θα πρέπει να υπάρχει διαρκής επικοινωνία και διάλογος με το επιμελητήριο της χώρας από την στιγμή που είναι ένας θεσμός που δια νόμου συμβουλεύουμε για θέματα οικονομίας», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι με αφορμή αυτήν την εξέλιξη και «χωρίς να θέλουμε να σπείρουμε τον πανικό ή να δημιουργηθεί οποιοδήποτε ντόμινο εφέ, θέλουμε να υπάρχει τούτη η συζήτηση ανά τακτά διαστήματα, ιδιαίτερα για το θέμα που αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις, ούτως ώστε να προλαβαίνουμε ενδεχόμενες παρόμοιες καταστάσεις».

Ως επιπλέον σημαντικό για την ύπαρξη ενός θεσμοθετημένου διαλόγου με το κράτος, ο κ. Ρουσουνίδης ανέφερε ότι «λόγω και των σχέσεων οικονομικής διπλωματίας που έχουμε με τα αντίστοιχα επιμελητήρια άλλων χωρών, αλλά και με την τριβή που έχουμε με εμπορικές αποστολές που αφορά ιδιαίτερα και τις ξένες επενδύσεις αλλά και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μας και εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων και αβεβαιότητας που υπάρχει στη γύρω περιοχή, ενδεχομένως να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τέτοιες περιπτώσεις».

Για παράδειγμα, ανέφερε ότι στην Μέση Ανατολή υπήρχε μεγάλα βεβαιότητα, φόβος και αρκετές εταιρείες είχαν δείξει ενδιαφέρον να μεταφέρουν την έδρα τους από χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως το Ντουμπάι και το Κατάρ και να έρθουν προς την Ευρώπη.

Ανέφερε επίσης ότι όταν υπάρχει αυτός ο διάλογος, «είμαστε σε εγρήγορση και εμείς σαν επιμελητήριο και η πολιτεία μαζί μας, μπορούμε να αξιοποιούμε τέτοιες περιπτώσεις γεωπολιτικών αναταράξεων».

Το παγκόσμιο, ιδιαίτερα με την διακυβέρνηση Τραμπ, περνά μία μεγάλη περίοδο αβεβαιότητας από την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάποια στοιχεία, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ