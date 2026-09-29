Ευρωπαϊκά κονδύλια αναμένεται να δημιουργήσουν 800 νέες επιχειρήσεις στην Κύπρο

Σημαντικές επενδύσεις στην Κύπρο μέσω της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε η Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Θέμις Χριστοφίδου, μιλώντας την Τρίτη στο Cyprus Forum.

Όπως ανέφερε, €30 εκατ. κατευθύνονται σε σχέδιο ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία περίπου 800 νέων επιχειρήσεων και περισσότερων από 1.600 θέσεων εργασίας.

Η κ. Χριστοφίδου επικεντρώθηκε επίσης στην πρωτοβουλία της ΕΕ για το «δικαίωμα στην παραμονή» (right to stay). Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, ένας στους τρεις Ευρωπαίους, δηλαδή σχεδόν 150 εκατομμύρια άνθρωποι, ζει σε περιοχή που έχει χάσει πληθυσμό κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Αντίστοιχος αριθμός ανθρώπων, όπως σημείωσε, ζει σε περιοχές που έχουν βιώσει οικονομική παρακμή. Νέοι και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι συχνά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους λόγω της έλλειψης θέσεων εργασίας, ευκαιριών και υπηρεσιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει στρατηγική για το «δικαίωμα στην παραμονή», η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί στις αρχές του επόμενου έτους. Στη σχετική διαβούλευση κατατέθηκαν περισσότερες από 700 εισηγήσεις από ενδιαφερόμενους φορείς.

Η στρατηγική θα επικεντρώνεται στη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέπουν στους πολίτες να οικοδομήσουν το μέλλον τους στον τόπο τους, μέσω ποιοτικών θέσεων εργασίας, εκπαίδευσης, υποδομών, δημόσιων υπηρεσιών, μεταφορών και ψηφιακής συνδεσιμότητας.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Κύπρο, η κ. Χριστοφίδου ανέφερε ότι μέσω της πολιτικής συνοχής επενδύονται €13 εκατ. σε εγκαταστάσεις ερευνητικών εργαστηρίων μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Παράλληλα, σχεδόν €3 εκατ. επενδύονται για την αποκατάσταση τριών ιστορικών δημοτικών κτιρίων στη Λεμεσό, €2 εκατ. για το Δημοτικό Πάρκο Σαλίνα στη Λάρνακα και €44 εκατ. για την αναβάθμιση των υποδομών δημόσιων επιβατικών μεταφορών και τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Σχεδόν €2 εκατ., πρόσθεσε, έχουν επενδυθεί στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «Ευαγόρας», για την ανάπτυξη ψηφιακών δημοτικών υπηρεσιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ