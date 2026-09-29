Αύξηση 1,5% στη βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο

Στις 129,2 μονάδες, ανήλθε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούλιο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 ο δείκτης αυξήθηκε κατά 1,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στη μεταποίηση καταγράφηκε ετήσια αύξηση 1,5%. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στην παροχή νερού και την ανάκτηση υλικών, κατά 8,2%, καθώς και στα μεταλλεία και λατομεία, κατά 6,0%. Αντίθετα, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος παρουσίασε μείωση 1,1%.

Για το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, οι σημαντικότερες αυξήσεις σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025 αφορούσαν τη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+11,7%), την παραγωγή βασικών μετάλλων και την κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+5,7%), καθώς και τη βιομηχανία ξύλου και την κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+4,8%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στην παραγωγή καταγράφηκαν στην ανάκτηση υλικών (-6,6%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-5,5%).

Πηγή: ΚΥΠΕ