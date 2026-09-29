Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης αναμένουν οι Δήμοι για τις νέες φυλακές

Οι Δήμοι Λατσιών-Γερίου και Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου αναμένουν να οριστεί η συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, μετά την πρόθεση για ανέγερση των νέων Κεντρικών Φυλακών σε περιοχή στον Άγιο Σωζόμενο.

Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβουλίων για συζήτηση της κατάστασης. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Λατσιών-Γερίου Χρίστος Πιτταράς, οι Δήμοι έχουν τη στήριξη των μελών των Συμβουλίων στον χειρισμό του θέματος.

Κατά την κοινή, άτυπη συνεδρίαση παρουσιάστηκε επιστολή που τους απέστειλε ο Υπουργός και στην οποία απαντώνται ορισμένα ερωτήματα.

«Μας καλεί σε συνάντηση, δεν έχει οριστεί ακόμη. Θα απαντήσουμε και θα αναμένουμε αυτή τη συνάντηση για να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα και τι θα πράξουμε παρακάτω», ανέφερε ο κ. Πιτταράς.

Επανέλαβε ότι αυτό που προβληματίζει τους Δήμους και τους δημότες είναι πως «εξαγγέλθηκαν κάποια πράγματα χωρίς να μας ενημερώνει». Παράλληλα, διερωτήθηκε γιατί έγινε διαβούλευση με τις αρχές του Μαθιάτη, όπου υπήρχε αρχικά η πρόθεση για ανέγερση των Κεντρικών Φυλακών, ενώ δεν έγινε διαβούλευση με τους δύο Δήμους, οι οποίοι αριθμούν 60.000 κατοίκους.

Ανέφερε ακόμη ότι καθημερινά προκύπτουν νέες ανησυχίες για τον χώρο, όπου υπάρχει περιοχή Natura καθώς και αρχαιολογικός χώρος. «Θεωρούμε ότι υπάρχει ασυμβατότητα του χώρου με την κατασκευή που θέλουν να κάνουν», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι όλα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν κατά τη συνάντηση με τον Υπουργό.

Πηγή: ΚΥΠΕ