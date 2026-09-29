Τελευταία εβδομάδα για την υποβολή Δήλωσης Πληγέντος για ζημιές από την κακοκαιρία του Αυγούστου - Αναλυτικά η διαδικασία

Μέχρι και τις 9 Οκτωβρίου 2026 μπορούν να υποβάλουν τη Δήλωση Πληγέντος οι πολίτες που είχαν δηλώσει εμπρόθεσμα, έως τις 7 Σεπτεμβρίου, ζημιές στις περιουσίες τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 29ης Αυγούστου 2026.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι Δηλώσεις Πληγέντος έχουν ήδη δοθεί από τις οικείες Επαρχιακές Διοικήσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας καταγραφής των ζημιών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη Δήλωση και, όπου απαιτείται, να επισυνάψουν τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα. Η Δήλωση θα πρέπει να παραδοθεί ή να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια Επαρχιακή Διοίκηση το αργότερο μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2026.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι η προθεσμία αφορά αποκλειστικά την υποβολή Δήλωσης Πληγέντος για ζημιές που είχαν δηλωθεί εμπρόθεσμα στις Επαρχιακές Διοικήσεις και όχι την υποβολή νέων δηλώσεων για ζημιές.

Η μη υποβολή της Δήλωσης εντός της καθορισμένης προθεσμίας θα έχει ως αποτέλεσμα να μην προωθηθεί το αίτημα για εξέταση παραχώρησης κατά χάριν οικονομικής βοήθειας.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει ότι η οικονομική βοήθεια αποτελεί κατά χάριν οικονομική ενίσχυση και όχι αποζημίωση. Η υποβολή της Δήλωσης Πληγέντος δεν συνεπάγεται αυτόματα την έγκριση του αιτήματος.

Οι συμπληρωμένες Δηλώσεις μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας: nicosia.dao@nicda.moi.gov.cy / cpetridou@papd.mof.gov.cy. Τηλέφωνα: 22804248, 22804214, 22804303, 22804357.

nicosia.dao@nicda.moi.gov.cy / cpetridou@papd.mof.gov.cy. Τηλέφωνα: 22804248, 22804214, 22804303, 22804357. Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού: limassol.dao@limda.moi.gov.cy. Τηλέφωνο: 25806422.

limassol.dao@limda.moi.gov.cy. Τηλέφωνο: 25806422. Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας: vsavva@papd.mof.gov.cy. Τηλέφωνο: 24801867.

vsavva@papd.mof.gov.cy. Τηλέφωνο: 24801867. Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου: paphos.dao@pafda.moi.gov.cy. Τηλέφωνα: 26801176, 26801101, 26801113, 26801178.

paphos.dao@pafda.moi.gov.cy. Τηλέφωνα: 26801176, 26801101, 26801113, 26801178. Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου: famagusta.dao@famda.moi.gov.cy. Τηλέφωνο: 23200909.

Πηγή: ΚΥΠΕ