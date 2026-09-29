Μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία: Μαθητές απέκλεισαν λύκεια και συγκρούστηκαν με την Αστυνομία

Έφηβοι στη Γαλλία συγκρούστηκαν την Τρίτη με την Αστυνομία και απέκλεισαν λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Κυβέρνησης. Παράλληλα, τα συνδικάτα προετοιμάζουν πανεθνικές διαμαρτυρίες για τον μειωμένο προϋπολογισμό.

Οι μαθητές λυκείου πραγματοποιούν από την περασμένη εβδομάδα διαμαρτυρίες έξω από τα σχολεία τους, θέτοντας ζητήματα όπως τα ωρολόγια προγράμματα, το μέγεθος των τάξεων και η έλλειψη καθηγητών. Ορισμένοι απέκλεισαν τις εισόδους με κάδους απορριμμάτων, στους οποίους έβαλαν φωτιά.

Το κίνημα ξεκίνησε στην περιοχή Ιλ-ντε-Φρανς, γύρω από το Παρίσι. Οι εκπαιδευτικές αρχές ανέφεραν ότι την Τρίτη είχαν αποκλειστεί περίπου 10 σχολεία, ενώ οι κινητοποιήσεις έχουν πλέον επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Στη Λίλη, μαθητές με καλυμμένα πρόσωπα συγκεντρώθηκαν έξω από λύκειο. Σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, η Αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων όταν ξέσπασαν συγκρούσεις, ενώ οι μαθητές πυρπόλησαν κάδους.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης στη Νάντη, τη Μασσαλία και τη Λυών.

Τα συνδικάτα προγραμματίζουν ημέρα πανεθνικών διαδηλώσεων και απεργιών με επίκεντρο τον προϋπολογισμό του Πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκόρνου, στενού συμμάχου του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμενόταν να συγκεντρωθούν στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις. Σε εθνικό επίπεδο αναμενόταν επίσης απεργία εκπαιδευτικών και πυροσβεστικών υπηρεσιών, ενώ οι δημόσιες συγκοινωνίες δεν επηρεάστηκαν σοβαρά.

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε χθες ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στα λύκεια θα ήταν «ανεύθυνη». Παράλληλα, κατηγόρησε το ακροαριστερό κόμμα France Unbowed (LFI) ότι ενθαρρύνει τις διαμαρτυρίες.

Ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε, εξάλλου, ότι έγιναν 164 συλλήψεις και ότι επηρεάστηκαν 180 σχολεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ