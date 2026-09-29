Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Μπλόκο στις εξώσεις έως το 2030 επιχειρεί η ισπανική κυβέρνηση - Πώς μια 87χρονη έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης

Στις κορυφαίες τράπεζες παγκοσμίως η Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με το Forbes

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η Τράπεζα Κύπρου κατέλαβε την 19η θέση μεταξύ 102 μεσαίου μεγέθους τραπεζών στην πρώτη κατάταξη «World's Top Performing Banks 2026» του Forbes.

Στις κορυφαίες τράπεζες παγκοσμίως κατατάσσεται η Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με την πρώτη ετήσια κατάταξη «World's Top Performing Banks 2026» του περιοδικού Forbes, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία έρευνας αγοράς Statista.

Η Τράπεζα Κύπρου κατέλαβε την 19η θέση μεταξύ 102 μεσαίου μεγέθους τραπεζών (Tier 4) παγκοσμίως και είναι η μοναδική κυπριακή τράπεζα που περιλαμβάνεται στη λίστα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας, η κατάταξη περιλαμβάνει 500 τράπεζες από 89 χώρες και βασίστηκε αποκλειστικά σε αντικειμενικά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Η αξιολόγηση έλαβε υπόψη την κερδοφορία σε ποσοστό 30%, την ανάπτυξη και την ποιότητα των κερδών σε ποσοστό 20%, την κεφαλαιακή και χρηματοδοτική ανθεκτικότητα σε ποσοστό 25%, καθώς και την ποιότητα του ενεργητικού και την αποδοτικότητα σε ποσοστό 25%.

Οι τράπεζες κατατάχθηκαν σε έξι κατηγορίες με βάση το ύψος του ενεργητικού τους, ώστε η σύγκριση να γίνεται μεταξύ ιδρυμάτων με παρόμοια χαρακτηριστικά. Η Τράπεζα Κύπρου περιλαμβάνεται στην κατηγορία Tier 4, που αφορά μεσαίου μεγέθους τράπεζες με ενεργητικό μεταξύ 20 και 50 δισ. δολαρίων.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος, Πανίκος Νικολάου, ανέφερε ότι η κατάταξη της Τράπεζας Κύπρου σε μια αξιολόγηση που βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικά χρηματοοικονομικά στοιχεία «επιβεβαιώνει την ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση και τη σταθερή, βιώσιμη πορεία που έχει χαράξει».

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα