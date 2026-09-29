Στις κορυφαίες τράπεζες παγκοσμίως η Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με το Forbes

Στις κορυφαίες τράπεζες παγκοσμίως κατατάσσεται η Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με την πρώτη ετήσια κατάταξη «World's Top Performing Banks 2026» του περιοδικού Forbes, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία έρευνας αγοράς Statista.

Η Τράπεζα Κύπρου κατέλαβε την 19η θέση μεταξύ 102 μεσαίου μεγέθους τραπεζών (Tier 4) παγκοσμίως και είναι η μοναδική κυπριακή τράπεζα που περιλαμβάνεται στη λίστα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας, η κατάταξη περιλαμβάνει 500 τράπεζες από 89 χώρες και βασίστηκε αποκλειστικά σε αντικειμενικά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Η αξιολόγηση έλαβε υπόψη την κερδοφορία σε ποσοστό 30%, την ανάπτυξη και την ποιότητα των κερδών σε ποσοστό 20%, την κεφαλαιακή και χρηματοδοτική ανθεκτικότητα σε ποσοστό 25%, καθώς και την ποιότητα του ενεργητικού και την αποδοτικότητα σε ποσοστό 25%.

Οι τράπεζες κατατάχθηκαν σε έξι κατηγορίες με βάση το ύψος του ενεργητικού τους, ώστε η σύγκριση να γίνεται μεταξύ ιδρυμάτων με παρόμοια χαρακτηριστικά. Η Τράπεζα Κύπρου περιλαμβάνεται στην κατηγορία Tier 4, που αφορά μεσαίου μεγέθους τράπεζες με ενεργητικό μεταξύ 20 και 50 δισ. δολαρίων.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος, Πανίκος Νικολάου, ανέφερε ότι η κατάταξη της Τράπεζας Κύπρου σε μια αξιολόγηση που βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικά χρηματοοικονομικά στοιχεία «επιβεβαιώνει την ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση και τη σταθερή, βιώσιμη πορεία που έχει χαράξει».

Πηγή: ΚΥΠΕ