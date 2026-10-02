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Στην ΕΠΑ η εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της Ancoria Bank από την Bastiodon Holding

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Κοινοποίηση συγκέντρωσης που αφορά την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Ancoria Bank Limited από τη Bastiodon Holdings Limited παραλήφθηκε από την Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

Κοινοποίηση συγκέντρωσης που αφορά την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Ancoria Bank Limited από τη Bastiodon Holdings Limited παραλήφθηκε από την Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η  Bastiodon Holdings Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδρύθηκε για τους σκοπούς της προτεινόμενης συναλλαγής.

Η Ancoria Bank Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων και χορηγήσεων σε πελάτες λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής, υπηρεσίες χρεωστικών και/ή πιστωτικών καρτών και άλλων συναφών υπηρεσιών και προϊόντων.

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