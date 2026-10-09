Πληρότητα άνω του 80% στα κέντρα αναψυχής τον Σεπτέμβριο

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Θρασυβούλου χαρακτήρισε το ποσοστό πληρότητας ικανοποιητικό, καθώς επιτρέπει στις επιχειρήσεις του κλάδου να παραμείνουν σε λειτουργία και να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Όπως ανέφερε, η χρονιά αρχικά φαινόταν δύσκολη για την επισιτιστική βιομηχανία, όμως η εικόνα βελτιώθηκε τους τελευταίους μήνες. Τον Αύγουστο, είπε, ο κλάδος στηρίχθηκε από τους Κύπριους, ενώ ο Σεπτέμβριος ήταν καλός μήνας και οι επαγγελματίες εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τη δραστηριότητά τους.

Η βελτίωση αυτή, σημείωσε, δημιουργεί προσδοκίες για περαιτέρω ανάκαμψη, με στόχο η τουριστική και η επισιτιστική βιομηχανία να επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς.

Για τον Οκτώβριο, ο πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ ανέφερε ότι καταγράφονται κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και ευχήθηκε να συνεχιστεί η τάση. Βασική επιδίωξη, εξήγησε, είναι να διατηρηθούν οι πτήσεις προς την Κύπρο, ώστε να συνεχιστεί η άφιξη επισκεπτών στο νησί.

Ο κ. Θρασυβούλου είπε ότι η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου παραμένει βασικός στόχος του κλάδου, μια προσπάθεια που γίνεται εδώ και χρόνια χωρίς να έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής ουσιαστικές αλλαγές. Εξέφρασε την ελπίδα ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού και το κράτος θα εντοπίσουν κατάλληλα μέτρα και κίνητρα για την προσέλκυση επισκεπτών από τις βόρειες χώρες τον χειμώνα και την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης εκτός της κύριας σεζόν.

Αναφερόμενος στη νέα τουριστική περίοδο, ευχήθηκε να επικρατήσουν συνθήκες ειρήνης και ηρεμίας στην ευρύτερη περιοχή. Όπως επισήμανε, οι αναταράξεις και οι πολεμικές συγκρούσεις επηρεάζουν σοβαρά την τουριστική βιομηχανία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του τουρισμού για την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη της χώρας, καθώς και για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου. Αναφέρθηκε επίσης στην αύξηση των τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες, σημειώνοντας ότι τα σταθερά έξοδα των επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί κατά 30% έως 40%.

Το αυξημένο λειτουργικό κόστος εξακολουθεί να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, καθιστώντας ακόμη σημαντικότερη τη διατήρηση της τουριστικής κίνησης και την επέκταση της περιόδου δραστηριότητάς τους, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις τους, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ