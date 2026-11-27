Αναφερόμενος στην αύξηση κατά 250 εκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού για την αμυντική θωράκιση της χώρας, ο κ. Πάλμας έκανε λόγο για προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές και γεωπολιτικές συνθήκες.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας τα μέλη ενημερώθηκαν για την αύξηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας για τη νέα χρονιά. Ακολούθησε, όπως είπε, εκτενής συζήτηση για τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, την οποία χαρακτήρισε εποικοδομητική, ουσιαστική και παραγωγική.

Ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής και ιδιαίτερα τον πρόεδρό της, Ευγένιο Χαμπουλλά, σημειώνοντας ότι όσο συνεχίζεται η κατοχή, για 52 και πλέον χρόνια, υπάρχει αυτονόητο καθήκον και υποχρέωση ενίσχυσης της Εθνικής Φρουράς.

Όπως τόνισε, στόχος δεν είναι η κατάκτηση εδαφών, αλλά η προάσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσθεσε ότι η αμυντική δυνατότητα της Κύπρου πρέπει να βελτιώνεται καθημερινά, ώστε να μπορεί να υπερασπίζεται τα δίκαια του λαού και της χώρας.

Ο κ. Πάλμας αναφέρθηκε στις συνθήκες που διαμορφώνονται καθημερινά λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης και των εξελίξεων στους σύγχρονους πολέμους, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρμόζει ανάλογα τις ανάγκες και τις προτεραιότητές της. Ευχαρίστησε επίσης τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, με τον οποίο, όπως είπε, υπάρχει καθημερινά άριστη συνεργασία για την υλοποίηση των σχεδιασμών.

Με αφορμή την απονομή των πράσινων μπερέ στους νέους καταδρομείς, συνεχάρη τον Διοικητή των Καταδρομών, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερη για την Εθνική Φρουρά και τις Ειδικές Δυνάμεις.

Σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισμό της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι πρόκειται για μεγαλεπήβολο σχεδιασμό που περιλαμβάνει και τη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί.

Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις στην περιοχή και η πολιτική και γεωπολιτική ρευστότητα διαμορφώνουν συνθήκες στις οποίες η Κύπρος έχει να διαδραματίσει καθοριστικό και ουσιαστικό ρόλο, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ξεκάθαρο δυτικό πολιτικό προσανατολισμό. Σημείωσε ότι η χώρα πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και τις υποχρεώσεις της στην περιοχή.

Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης των έργων αναβάθμισης και στις δύο βάσεις είναι πέντε έως επτά χρόνια, ανέφερε ο κ. Πάλμας. Εξήγησε ότι θα εκσυγχρονιστούν πλήρως όλες οι υποδομές, σταδιακά, ώστε να συνεχίσουν να αξιοποιούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, Ευγένιος Χαμπουλλάς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα που διαπίστωσε κατά την επίσκεψή του στο στρατόπεδο όπου, όπως ανέφερε, κατατάχθηκε πριν από 40 χρόνια.

Δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχής, λέγοντας ότι διαπίστωσε πρόοδο, δύναμη και ηθικό. Συνεχάρη την ηγεσία του ΓΕΕΦ, τη Διοίκηση Καταδρομών και τους νέους καταδρομείς.

Εκ μέρους της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής, ευχαρίστησε επίσης τους γονείς που στήριξαν τα παιδιά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας για την απόκτηση του πράσινου μπερέ, ευχόμενος «και εις ανώτερα».

Πηγή: ΚΥΠΕ