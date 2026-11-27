Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Φάκας χαρακτήρισε τα νέα κυβερνητικά μέτρα ως κινούμενα προς τη σωστή κατεύθυνση, εκφράζοντας την ικανοποίηση της Οργάνωσης για την κλιμάκωση του ύψους της οικονομικής ενίσχυσης βάσει του αριθμού των παιδιών.

Όπως εξήγησε, πάγιο αίτημα της Οργάνωσης Πολυτέκνων αποτελεί η κλιμάκωση τόσο του εισοδηματικού ορίου όσο και του ύψους κάθε οικονομικής ενίσχυσης, δεδομένου ότι οι οικογένειες με περισσότερα παιδιά έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διεύρυνση του εισοδηματικού ορίου στις 100.000 ευρώ, σημειώνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο αποκτούν πρόσβαση στην κρατική στήριξη περισσότερες οικογένειες με παιδιά. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι πριν από το 2012 δεν υπήρχαν εισοδηματικά όρια.

Ζητούν εισοδηματικά όρια στα πρότυπα της φορολογικής μεταρρύθμισης

Ο κ. Φάκας υπογράμμισε ότι το ενιαίο εισοδηματικό όριο των 100.000 ευρώ χρήζει διόρθωσης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προχωρήσει στην αναθεώρησή του.

Παρέπεμψε, συγκεκριμένα, στα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για την παραχώρηση φοροαπαλλαγών στις οικογένειες με παιδιά. Όπως ανέφερε, στο φορολογικό σύστημα προβλέπεται εισοδηματικό όριο 100.000 ευρώ για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, 150.000 ευρώ για οικογένειες με τρία ή τέσσερα παιδιά και 200.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αντίστοιχη κλιμάκωση θα πρέπει να εφαρμοστεί και στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ώστε να μην αποκλείονται πολύτεκνες οικογένειες λόγω του ενιαίου εισοδηματικού ορίου.

Ενδεικτικά, ανέφερε ότι με τα υφιστάμενα κριτήρια μια οικογένεια με ένα παιδί και ετήσιο εισόδημα 99.000 ευρώ δικαιούται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ενώ μια οικογένεια με οκτώ παιδιά και εισόδημα 101.000 ευρώ αποκλείεται από το μέτρο.

«Αυτό είναι θέμα λογικής», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η διαφοροποίηση του εισοδηματικού ορίου είναι αναγκαία για τη δίκαιη αντιμετώπιση των παιδιών των πολύτεκνων οικογενειών.

Μόνο το 25% των οικογενειών λαμβάνει συνεχή στήριξη

Αναφερόμενος στην ευρύτερη επιδοματική πολιτική του κράτους, ο κ. Φάκας υποστήριξε ότι η υιοθέτηση εισοδηματικών κριτηρίων έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό πολλών οικογενειών με παιδιά από την κρατική στήριξη.

Όπως ανέφερε, μόνο περίπου το 25% των οικογενειών λαμβάνει συνεχή στήριξη από τη γέννηση του πρώτου μέχρι τη γέννηση του τελευταίου παιδιού.

Επισήμανε, επίσης, ότι αρκετές από τις οικογένειες που θα επωφεληθούν από το έκτακτο επίδομα παραμένουν εδώ και χρόνια αποκλεισμένες από την οικονομική στήριξη του κράτους.

Σημείωσε ότι επιδίωξη της Οργάνωσης Πολυτέκνων είναι η σταδιακή υιοθέτηση των διευρυμένων και κλιμακωτών εισοδηματικών ορίων και στο επίδομα τέκνου, το οποίο βρίσκεται ενώπιον της Βουλής και το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο εργαλείο πολιτικής του κράτους υπέρ των γεννήσεων.

Υπέρ της στήριξης όλων των οικογενειών ανεξαρτήτως εισοδήματος

Τοποθετούμενος επί των αντιδράσεων που εκφράζονται για την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με εισόδημα μέχρι 100.000 ευρώ, ο κ. Φάκας υπενθύμισε ότι οι οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα λαμβάνουν ήδη κρατική στήριξη μέσω του μηνιαίου επιδόματος τέκνου.

Αντίθετα, όπως ανέφερε, με την έκτακτη παραχώρηση των 100 ή 200 ευρώ θα ενισχυθούν οικογένειες της μεσαίας τάξης, οι οποίες για χρόνια ήταν αποκλεισμένες από τη συγκεκριμένη στήριξη.

Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της διαφοροποίησης του ύψους της οικονομικής ενίσχυσης τόσο βάσει του αριθμού των παιδιών όσο και βάσει του οικογενειακού εισοδήματος, ώστε οι οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα να μπορούν να λαμβάνουν μεγαλύτερη ενίσχυση, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται εκείνες με υψηλότερα εισοδήματα.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι, δεδομένου του σοβαρού προβλήματος υπογεννητικότητας που αντιμετωπίζει η Κύπρος, η Οργάνωση Πολυτέκνων τάσσεται υπέρ της πρόσβασης όλων των εισοδηματικών τάξεων στην κρατική στήριξη για τα παιδιά.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να λέμε ποιοι στηρίζονται για τα παιδιά και ποιοι όχι. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα υπογεννητικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακούστε την παρέμβαση του Ιωαννίκιου Φάκα στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ ΦΑΚΑΣ 27-11-2026