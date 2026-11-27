Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Αθανασίου ανέφερε ότι δεν ήταν αναμενόμενο τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν αμέσως επί του διαπραγματευτικού πλαισίου, καθώς το καθένα έχει διαφορετικά συμφέροντα και προτεραιότητες.

Υπογράμμισε ότι η συναίνεση αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για την επίτευξη συμφωνίας, σημειώνοντας ότι κάθε κράτος μέλος επιχειρεί να συμβάλει στη διαμόρφωση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού.

«Όταν πρόκειται για λεφτά, όταν πρόκειται για καθορισμό πολιτικών για μια επταετία και για δύο τρισεκατομμύρια ευρώ, είναι λογικό ότι θα συζητούμε μέχρι την τελευταία στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επικαλούμενος την εμπειρία του ως δημοσιογράφου, κατά την οποία κάλυψε πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια, σημείωσε ότι στο παρελθόν είχαν πραγματοποιηθεί ακόμη και τριήμερες ή τετραήμερες Σύνοδοι Κορυφής, με έντονες αντιπαραθέσεις.

Πρόοδος στο ζήτημα των ιδίων πόρων

Ο κ. Αθανασίου εκτίμησε ότι το διαπραγματευτικό πακέτο που παρουσίασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έχει φέρει τα κράτη μέλη πιο κοντά στην επίτευξη συμφωνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόοδο που καταγράφηκε στο ζήτημα των ιδίων πόρων, από τους οποίους, όπως εξήγησε, χρηματοδοτείται σημαντικό μέρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Αναφέρθηκε, συγκεκριμένα, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιβολή φόρου επί των ψηφιακών υπηρεσιών, ο οποίος αφορά τις μεγάλες εταιρείες πληροφορικής. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συγκεκριμένος φόρος θα μπορούσε να αποφέρει από 10% έως 20% των εσόδων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής του.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία επί του ζητήματος, αν και διαφαίνεται δυνατότητα περαιτέρω προόδου.

Πρόσθεσε ότι ο επταετής προϋπολογισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, απομένουν βήματα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τι ανέφερε για τη συνεισφορά της Κύπρου

Κληθείς να τοποθετηθεί σχετικά με την ενδεχόμενη αύξηση της συνεισφοράς της Κύπρου στον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο κ. Αθανασίου υπογράμμισε ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία, ώστε να μπορεί να γίνεται λόγος για οριστικοποίηση των συνεισφορών των κρατών μελών.

«Τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί, αν δεν έχουν συμφωνηθεί όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απέφυγε, παράλληλα, να σχολιάσει τις κόκκινες γραμμές της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξηγώντας ότι αρμόδια να τοποθετηθεί επί των συγκεκριμένων ζητημάτων είναι η κυπριακή κυβέρνηση και ότι οι ρόλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυβέρνησης είναι διακριτοί.

Δεν ήταν η Ουκρανία το σημείο διαφωνίας

Αναφορικά με την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας, ο κ. Αθανασίου εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν ήταν το συγκεκριμένο ζήτημα εκείνο στο οποίο προσέκρουσαν οι χθεσινές διαπραγματεύσεις.

Όπως εξήγησε, η πολυπλοκότητα της διαδικασίας έγκειται στον καθορισμό των ακριβών ποσών που θα διατεθούν για κάθε τομέα πολιτικής, μεταξύ των οποίων η γεωργία, η συνοχή, η περιφερειακή ανάπτυξη και η άμυνα.

Σημείωσε ότι πίσω από κάθε κράτος μέλος υπάρχουν ομάδες που υπολογίζουν τα ποσοστά, τις συνεισφορές και τις επιπτώσεις κάθε χρηματοδότησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Υπέδειξε, μάλιστα, ότι σε αντίθεση με την Κύπρο, η οποία αποτελεί μία περιφέρεια, άλλα κράτη μέλη διαθέτουν πολλές περιφέρειες, με διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες.

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου

Ο κ. Αθανασίου απέφυγε να σχολιάσει τις αναφορές περί μποϊκοτάζ της διαπραγματευτικής διαδικασίας από συγκεκριμένα κράτη μέλη.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα, εξήγησε ότι της συμφωνίας για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο προηγούνται εκτεταμένες προπαρασκευαστικές συζητήσεις, στο πλαίσιο των οποίων οι εντεταλμένοι των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ανταλλάσσουν στοιχεία.

Πρόσθεσε ότι τόσο η προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσο και η εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου συνεχίζουν τις εργασίες τους, αναμένοντας συστηματικές διαβουλεύσεις μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου.

Επιχειρώντας να αποδραματοποιήσει τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των κρατών μελών, παρομοίασε τη διαπραγματευτική διαδικασία με ποδοσφαιρικό ντέρμπι, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «πήγαμε να δούμε Άρης – ΠΑΟΚ, δεν πήγαμε σε εκκλησία».

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι ενδεχόμενη αποτυχία γεφύρωσης των διαφορών θα αποτελούσε ιδιαίτερα σημαντική είδηση, σημειώνοντας ότι δεν θυμάται ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ο οποίος τελικά να μην συμφωνήθηκε και να μην εκτελέστηκε.

Ακούστε την παρέμβαση του Αθανάσιου Αθανασίου στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 27-11-2026