Μουσιούττας στον «Π»: Αισιοδοξία για το συνταξιοδοτικό, τι ζητούν ακόμη συντεχνίες και εργοδότες

Όπως δήλωσε στον «Π» ο κ. Μουσιούττας, από την περασμένη Δευτέρα μετά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, υπάρχει μεγαλύτερη αισιοδοξία για θετική κατάληξη εντός των δοθέντων χρονοδιαγραμμάτων. Ο στόχος για κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή εντός Οκτωβρίου παραμένει, τονίζει, επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητά του για κατάθεση του νομοσχεδίου με ή χωρίς συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος τη Δευτέρα, το Υπουργείο Εργασίας ενημέρωσε τους κοινωνικούς εταίρους για τρεις βασικές τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούν α) την επέκταση της μεταβατικής περιόδου από πέντε σε δεκαπέντε χρόνια, β) την ταχύτερη απόδοση των αυξήσεων στις συντάξεις εντός τριετίας αντί πενταετίας και γ) τη βελτίωση των προϋποθέσεων για συντάξεις χηρείας και ανικανότητας. Με βάση τις αλλαγές, η περίοδος προστασίας καταβολής της υψηλότερης σύνταξης μεταξύ του υφιστάμενου και του νέου τρόπου υπολογισμού επεκτείνεται έως το 2041, διασφαλίζοντας νομοθετικά ότι κανένας υφιστάμενος ή νέος συνταξιούχος μέχρι τότε δεν θα δει τη σύνταξή του να μειώνεται.

Στις αλλαγές περιλαμβάνεται και η τροποποίηση του συντελεστή της συμπληρωματικής σύνταξης. Κατά τη μεταβατική περίοδο 2027-2041 η νέα φόρμουλα υπολογισμού θα εφαρμόζεται με συντελεστή 1,25%, ενώ θα γίνεται σύγκριση με τον υφιστάμενο συντελεστή 1,5%, με τον συνταξιούχο να λαμβάνει το ευνοϊκότερο ποσό. Από την 1η Ιανουαρίου 2042 θα εφαρμόζεται συντελεστής 1,35% για όλους, αντί 1,34%, και θα τερματιστεί η διαδικασία σύγκρισης παλαιού και νέου συστήματος.

Διαφοροποιείται και ο χρόνος επανυπολογισμού των υφιστάμενων συντάξεων, σε τρία αντί πέντε χρόνια. Με βάση τη νέα πρόταση, το 30% της αύξησης θα καταβληθεί το 2027, 30% το 2028 και το υπόλοιπο 40% το 2029. Στο αρχικό νομοσχέδιο προβλεπόταν καταβολή σε πέντε δόσεις: 30% τον πρώτο χρόνο, 30% τον δεύτερο, 10% τον τρίτο, 10% τον τέταρτο και 20% τον πέμπτο.

Νέα συνεδρία

Σημειώνεται ότι σήμερα συνέρχεται εκ νέου το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και αναμένεται να δοθούν πρόσθετες διευκρινίσεις στους κοινωνικούς εταίρους, στα ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν. Από μέρους των συντεχνιών, αναμένονται απαντήσεις για την αναλογιστική μείωση του 12%, τη σύνταξη χηρείας για τους άνδρες, των οποίων οι σύζυγοι απεβίωσαν πριν από το 2018, το σχέδιο των χαμηλοσυνταξιούχων με αίτημα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και του ύψους της χορηγίας, να ανταποκρίνονται στο πραγματικό όριο της φτώχειας. Σημαντική διεκδίκηση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι και η προώθηση του δεύτερου πυλώνα που αφορά τα ταμεία προνοίας.

Αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν και για τους εργοδοτικούς συνδέσμους. Η εκτελεστική επιτροπή του ΚΕΒΕ συζήτησε το θέμα την Τρίτη και χθες το μεσημέρι απέστειλε σημείωμα στο Υπουργείο Εργασίας με τις θέσεις του Επιμελητηρίου για τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Το Επιμελητήριο, ζητά μεταξύ άλλων νομική γνωμάτευση για τη μείωση της συμπληρωματικής σύνταξης, διαγραφή της πρόνοιας για πιθανή αύξηση εισφορών και διευκρινίσεις με συγκεκριμένα παραδείγματα, για την άνιση μεταχείριση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Παράλληλα, διαφωνεί με μέτρα που αυξάνουν το εργοδοτικό κόστος, όπως η επιβολή εισφορών σε έκτακτες πληρωμές και η παράταση της καταβολής εισφορών έως τα 67 έτη. Επίσης ζητεί πλήρη αναλογιστική κοστολόγηση, συγκριτικά στοιχεία και διασφαλίσεις ότι η μεταρρύθμιση δεν θα οδηγήσει σε μειώσεις συντάξεων ή σε πρόσθετες επιβαρύνσεις για επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Το Επιμελητήριο διαφωνεί και με την πρόβλεψη ενδεχόμενης αύξησης εισφορών, επισημαίνοντας ότι εάν δεν διαγραφεί η πρόνοια αυτή από το νομοσχέδιο, θα πρέπει να τεθεί και η αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης στο 67ο έτος της ηλικίας. Οι θέσεις του ΚΕΒΕ στο σχετικό σημείωμα διαμορφώθηκαν με βάση το νομοσχέδιο που έχουν ενώπιόν τους. Εφόσον οι αλλαγές που εισηγείται το ΚΕΒΕ ενσωματωθούν στο αναθεωρημένο νομοσχέδιο, το ΚΕΒΕ εκτιμά ότι η πρόταση της κυβέρνησης θα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση συζητήθηκε χθες και στην εκτελεστική επιτροπή της ΟΕΒ, με τη συμμετοχή αναλογιστή που παρέχει συμβουλές επί των ασφαλιστικών στην Ομοσπονδία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιολογήθηκαν τα δεδομένα και καταγράφηκαν ζητήματα που προβληματίζουν, με την ΟΕΒ να αναμένει περαιτέρω διευκρινίσεις και το αναθεωρημένο νομοσχέδιο.