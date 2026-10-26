Από τις έξυπνες αγορές στις τράπεζες του μέλλοντος: Τα μηνύματα του Athens Mastercard Innovation Forum 2026

Αυτή η μετάβαση, γνωστή ως Agentic Commerce, αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά θέματα του Athens Mastercard Innovation Forum 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου στον χώρο Πειραιώς 260, με σύνθημα «building tomorrow together».

Στελέχη της Mastercard, εκπρόσωποι των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, επιχειρηματικοί ηγέτες και ειδικοί στην τεχνολογία συζήτησαν τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στο εμπόριο, στις πληρωμές και στην αγορά εργασίας, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανάγκη για ασφάλεια, εμπιστοσύνη και ουσιαστική συνεργασία.

Η μετάβαση σε ένα μοντέλο εμπορίου στο οποίο οι ψηφιακοί βοηθοί αναλαμβάνουν ενεργότερο ρόλο βρέθηκε στο επίκεντρο της παρουσίασης της Connie Cheng, Vice President, Innovation της Mastercard.

Όπως αναδείχθηκε, το Agentic Commerce φιλοδοξεί να ενοποιήσει διαφορετικά στάδια της αγοραστικής εμπειρίας. Οι AI agents μπορούν σταδιακά να βοηθούν τους καταναλωτές να εντοπίζουν προϊόντα, να συγκρίνουν διαθέσιμες επιλογές, να καταλήγουν σε αποφάσεις και να πραγματοποιούν πληρωμές, ενώ παράλληλα μπορούν να υποστηρίζουν τον χρήστη και μετά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες δυνατότητες για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά θέτει και ένα κρίσιμο ερώτημα: πώς διασφαλίζεται ότι ένας ψηφιακός βοηθός ενεργεί πραγματικά προς όφελος του καταναλωτή;

Η εμπιστοσύνη αναδεικνύεται σε βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του νέου μοντέλου. Οι συναλλαγές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ασφάλεια και σύμφωνα με τις προθέσεις του χρήστη, ώστε η αυτοματοποίηση να διευκολύνει τις αγορές χωρίς να δημιουργεί νέους κινδύνους.

Την ίδια στιγμή, η αλλαγή επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα εμπορικά σήματα διεκδικούν την προσοχή των καταναλωτών. Η Frederica Mouritz, Director, Strategy Pricing & Interchange, APEMEA της Mastercard, και η Aleksandra Wasilewska, Senior Manager, Advisors & Consulting Services της Mastercard, ανέδειξαν τη σημασία της εξατομίκευσης σε ένα περιβάλλον όπου οι επιλογές είναι ολοένα περισσότερες.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Forum, ένας στους τρεις Έλληνες χρησιμοποιεί καθημερινά τεχνητή νοημοσύνη, ενώ το 41% της Generation Z δυσκολεύεται να επιλέξει ανάμεσα στις πολλές διαθέσιμες επιλογές.

Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν ότι η πρόκληση για τις επιχειρήσεις δεν είναι απλώς να προσφέρουν περισσότερα προϊόντα, αλλά να βοηθούν τους καταναλωτές να βρίσκουν εκείνα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Η ουσιαστική καθοδήγηση και η προσωποποιημένη εμπειρία αποκτούν έτσι μεγαλύτερη σημασία.

Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις: Από την τεχνολογική δυνατότητα στην πράξη

Παρά την ταχεία ανάπτυξη των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, η αξιοποίησή τους στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο.

Το θέμα συζητήθηκε σε πάνελ που συντόνισε η Αθηνά Γεραγγέλου, Head of Advisors & Consulting Services για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη της Mastercard, με τη συμμετοχή του Ανδρέα Αθανασόπουλου, CEO της Olympia Group, και του Κυριάκου Σαμπατακάκη, Country Managing Director της Accenture.

Ο Ανδρέας Αθανασόπουλος ανέδειξε την απόσταση ανάμεσα στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και στην πραγματική εφαρμογή τους από τις επιχειρήσεις. Η υιοθέτηση νέων εργαλείων δεν αρκεί από μόνη της, εάν δεν συνοδεύεται από κατάλληλη προσαρμογή των διαδικασιών και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους στην πράξη.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Σαμπατακάκης επισήμανε ότι η ανάπτυξη των AI agents δεν σημαίνει πως τα φυσικά καταστήματα ή η ανθρώπινη επιλογή θα χάσουν τον ρόλο τους. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διακρίνουν πού ο αυτοματισμός μπορεί να προσφέρει πραγματική αξία και πού η προσωπική επαφή και η ανθρώπινη κρίση εξακολουθούν να είναι απαραίτητες.

Η συζήτηση συνδέθηκε με τις ευρύτερες προοπτικές της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης. Ο Giorgio Manoni, Executive Vice President, Advisors & Consulting Services της Mastercard, παρουσίασε την εκτίμηση ότι η παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να φτάσει τα 2,5 τρισ. δολάρια έως το 2034.

Η Fabiana Piscitelli, Executive Vice President, Academy & Business Intelligence της Mastercard, εστίασε στη σημασία της αποτελεσματικής αξιοποίησης των δεδομένων. Η πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες δεν συνεπάγεται αυτομάτως καλύτερες αποφάσεις. Το ζητούμενο είναι οι επιχειρήσεις να μετατρέπουν τα δεδομένα σε χρήσιμη γνώση και μετρήσιμα αποτελέσματα, χωρίς να υποβαθμίζουν την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη.

Τι αλλάζει για τις τράπεζες και τους πελάτες τους

Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στον χρηματοπιστωτικό κλάδο αποτέλεσε ένα ακόμη βασικό πεδίο συζήτησης στο συνέδριο, με τη συμμετοχή τεσσάρων ανώτατων στελεχών των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών.

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν ο Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, Chief Retail Client Strategies Officer της Alpha Bank, ο Ιάκωβος Γιαννακλής, Deputy CEO, Head of Retail & Digital Banking της Eurobank, η Χριστίνα Θεοφιλίδη, General Manager of Retail Banking της Εθνικής Τράπεζας, και ο Βασίλης Κουτεντάκης, Executive General Manager, Head of Retail Banking & Distribution Networks της Τράπεζας Πειραιώς.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον μετασχηματισμό της λιανικής τραπεζικής, με την τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργεί προοπτικές για πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες και νέους τρόπους εξυπηρέτησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα των AI agents να πραγματοποιούν συναλλαγές και να εξοφλούν λογαριασμούς εκ μέρους των πελατών. Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με τις τράπεζές τους, καθώς μέρος των καθημερινών οικονομικών εργασιών θα μπορεί να διεκπεραιώνεται μέσω ψηφιακών βοηθών.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν τη σημασία των σύγχρονων υποδομών πληρωμών, της ανάπτυξης του bancassurance και της διατήρησης της εμπιστοσύνης των πελατών.

Η τεχνολογική αναβάθμιση των τραπεζικών υπηρεσιών καλείται να συνδυάσει την ταχύτητα και την ευκολία με την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την ποιότητα της σχέσης μεταξύ τράπεζας και πελάτη.

Η ελληνική αγορά πληρωμών περνά σε νέα φάση

Την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών παρουσίασαν η Kelly Devine, President, Europe της Mastercard, και ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Senior Vice President και Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο Forum, η χρήση καρτών στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, στοιχεία του ΙΟΒΕ που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο δείχνουν ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές συνεισφέρουν περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ ετησίως σε πρόσθετα φορολογικά έσοδα.

Η ενίσχυση των ψηφιακών πληρωμών αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής για την ελληνική αγορά. Στις προτεραιότητες της Mastercard περιλαμβάνονται η διεύρυνση του προγράμματος Mastercard Day, η δυνατότητα ανάληψης μετρητών μέσω τερματικών POS και η επιτάχυνση της υιοθέτησης της υπηρεσίας Click to Pay.

Στόχος είναι η περαιτέρω απλοποίηση των συναλλαγών και η δημιουργία ασφαλέστερων και πιο εύχρηστων εμπειριών για τους καταναλωτές, τόσο στις φυσικές όσο και στις ηλεκτρονικές αγορές.

Οι προοπτικές αυτές συνδέονται με την ευρύτερη οικονομική πορεία της χώρας. Η Natalia Lechmanova, Senior Vice President & Chief Economist Europe της Mastercard, επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από εκείνον της Ευρωζώνης.

Η κατανάλωση και οι επενδύσεις αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, ενώ οι κατασκευές, η τεχνολογία και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων συμβάλλουν στη διατήρηση της θετικής δυναμικής.

Οι εργαζόμενοι μπροστά στις αλλαγές της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνολογική μετάβαση δεν επηρεάζει μόνο τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και τις δεξιότητες που θα απαιτούνται στην αγορά εργασίας.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος futurologist Magnus Lindkvist ανέλυσε τις δημογραφικές και τεχνολογικές αλλαγές που αναδιαμορφώνουν την εργασία και τα επιχειρηματικά μοντέλα, αναδεικνύοντας τις ευρύτερες προκλήσεις που δημιουργούνται για εργαζομένους και οργανισμούς.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Peter Bakenecker, President, Central Europe της Mastercard, εστίασε στην ανάγκη προετοιμασίας του ανθρώπινου δυναμικού για τις νέες συνθήκες.

Σύμφωνα με έρευνα της Mastercard που παρουσιάστηκε στο συνέδριο, το 70% των νέων ανησυχεί για το μέλλον του, καθώς θεωρεί ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθεί στις γρήγορες αλλαγές.

Το εύρημα αναδεικνύει τη σημασία της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει τις απαιτήσεις πολλών επαγγελμάτων.

Η επένδυση στην τεχνολογία χρειάζεται, επομένως, να συνοδεύεται από αντίστοιχη επένδυση στους ανθρώπους. Η δυνατότητα προσαρμογής, η διαρκής μάθηση και η εξοικείωση με τα νέα εργαλεία αναδεικνύονται σε βασικές προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των αλλαγών.

Το παράδειγμα του αθλητισμού για την ηγεσία και την ομαδικότητα

Η σημασία της συνεργασίας βρέθηκε στο επίκεντρο και της τελικής συζήτησης του Forum, με τη συμμετοχή του Claude Makélélé, κατόχου UEFA Champions League, και της Jessica Claar, Senior Vice President, Marketing & Communications, Central Europe της Mastercard.

Μέσα από παραδείγματα της ποδοσφαιρικής του πορείας, ο Claude Makélélé ανέδειξε τον ρόλο της εμπιστοσύνης, της συνεργασίας και της σαφούς κατανομής ρόλων στην επιτυχία μιας ομάδας.

Η προσέγγιση αυτή ανέδειξε ένα ευρύτερο μήνυμα για τις επιχειρήσεις: η επιτυχία δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις δυνατότητες ενός ατόμου, αλλά και από την ικανότητα διαφορετικών ανθρώπων να συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων.

Η ίδια αρχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον ταχύτατων τεχνολογικών αλλαγών, όπου η καινοτομία προϋποθέτει τη συνύπαρξη διαφορετικών γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων.

Παναγιώτης Πολύδωρος: Η καινοτομία απαιτεί συνεργασία

Στο μήνυμά του για το συνέδριο, ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Senior Vice President και Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη συλλογικής προσπάθειας για τη διαμόρφωση του μέλλοντος.

«Σε περιόδους μεγάλων αλλαγών, το πραγματικό ζητούμενο δεν είναι απλώς να προβλέψεις το μέλλον, αλλά να είσαι έτοιμος να το διαμορφώσεις μαζί με άλλους. Αυτό ακριβώς εκφράζει το Athens Mastercard Innovation Forum: έναν χώρο ουσιαστικού διαλόγου, όπου διαφορετικές εμπειρίες και οπτικές συναντώνται. Φέτος, περισσότερο από ποτέ, αναδείχθηκε η δύναμη της συνεργασίας ως καταλύτη της καινοτομίας. Για τη Mastercard, αυτή η διασύνδεση βρίσκεται στον πυρήνα του τρόπου με τον οποίο επενδύουμε, καινοτομούμε και δημιουργούμε αξία για επιχειρήσεις και καταναλωτές», δήλωσε.

Η επόμενη ημέρα της ψηφιακής οικονομίας

Το Athens Mastercard Innovation Forum 2026 ανέδειξε μια μετάβαση που εκτείνεται πολύ πέρα από την αυτοματοποίηση επιμέρους εργασιών. Η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις και οι τράπεζες σχεδιάζουν τις υπηρεσίες τους.

Η ανάπτυξη του Agentic Commerce δημιουργεί προοπτικές για πιο απρόσκοπτες αγορές, ενώ η εξέλιξη των ψηφιακών πληρωμών και των τραπεζικών υπηρεσιών ανοίγει νέους δρόμους για την εξυπηρέτηση των πελατών.

Την ίδια στιγμή, η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων απαιτεί ασφαλείς υποδομές, αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων, κατάλληλη εκπαίδευση και σαφή κατανόηση των ορίων μεταξύ αυτοματισμού και ανθρώπινης παρέμβασης.

Το μήνυμα που προέκυψε από τις εργασίες του συνεδρίου είναι ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν αρκεί από μόνη της για να δημιουργήσει ουσιαστική αξία. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η προσαρμογή των επιχειρήσεων και η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών κλάδων θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθούν οι νέες δυνατότητες.

Με κεντρικό μήνυμα «building tomorrow together», το Forum έθεσε στο προσκήνιο την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα ψηφιακό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο η καινοτομία θα συνδυάζεται με την ασφάλεια και την υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνολογίας.