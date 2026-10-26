Τη σημερινή υπογραφή των συμβάσεων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος», στην κυπριακή ΑΟΖ, χαιρετίζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κάνοντας λόγο για «σημαντική εξέλιξη», η οποία φέρνει την Κύπρο πιο κοντά στην εμπορική αξιοποίηση του φυσικού της πλούτου.
ΔΗΣΥ για κοίτασμα «Κρόνος»: Σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου
Το ζητούμενο πλέον, σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, είναι «η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, η αποτελεσματική υλοποίηση των έργων και η διασφάλιση ουσιαστικών οφελών για την κυπριακή οικονομία και τους πολίτες».
Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ενεργειακό και γεωπολιτικό ρόλο της Κύπρου, σημειώνοντας παράλληλα ότι «αποτελεί συνέχεια της μακροχρόνιας ενεργειακής στρατηγικής που ενισχύθηκε επί διακυβέρνησης Δημοκρατικού Συναγερμού», με την εμβάθυνση των συνεργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο και την προσέλκυση μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών.
Το ζητούμενο πλέον, σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, είναι «η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, η αποτελεσματική υλοποίηση των έργων και η διασφάλιση ουσιαστικών οφελών για την κυπριακή οικονομία και τους πολίτες».
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