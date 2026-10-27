Προειδοποίηση Κεφαλαιαγοράς για ψεύτικη ιστοσελίδα και απόπειρες εξαπάτησης επενδυτών

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, ο ακόλουθος κακόβουλος διαδικτυακός τόπος, δεν σχετίζεται με την ΕΚΚ:

https://cysekbrok.readdy.co/

Όπως τονίζει,οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε απατεώνες που επικοινωνούν μαζί τους και ζητούν πληρωμή τελών ή άλλων χρηματικών ποσών με αντάλλαγμα την δήθεν διευθέτηση ανάκτησης ζημιών που υπέστησαν στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με Εποπτευόμενες ή μη οντότητες.

Η ΕΚΚ υπενθυμίζει στο κοινό ότι ουδέποτε επικοινωνεί τηλεφωνικά ή αποστέλλει αυτόκλητη αλληλογραφία ή και ζητά προσωπικά, οικονομικά ή άλλα στοιχεία. Ως εκ τούτου, προσθέτει, οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση είναι πιθανό να αποτελεί μέρος οργανωμένης και εξελιγμένης διαδικτυακής απάτης με σκοπό την εξαπάτηση των επενδυτών.

Επίσης, σημειώνεται, η ΕΚΚ δεν εξουσιοδοτεί, επαληθεύει, παρακολουθεί ή και εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε συλλογικές αγωγές, σχέδια αποζημίωσης, πληρωμές μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών.

«Ως εποπτική Αρχή, η ΕΚΚ δεν έχει εξουσία ή αρμοδιότητα να λαμβάνει αμοιβές για οποιοδήποτε σκοπό από ιδιώτες επενδυτές ή να εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε εκ μέρους της για αυτό το σκοπό. Η ΕΚΚ καλεί το κοινό να παραμένει σε εγρήγορση έναντι οποιασδήποτε αυτόκλητης επικοινωνίας που φαίνεται να προέρχεται από την ΕΚΚ και να αποφεύγει την αποστολή ή μεταφορά χρημάτων σε οποιοδήποτε πρόσωπο ισχυρίζεται τα πιο πάνω ή προβαίνει σε παρόμοιους ισχυρισμούς», αναφέρεται.

Οι επενδυτές που λαμβάνουν τέτοιου είδους επικοινωνίες προτρέπονται, πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, να επικοινωνούν με την ΕΚΚ για επιβεβαίωση της αυθεντικότητάς τους, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: report.fraud@cysec.gov.cy.