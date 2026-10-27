Νέα περίπτωση απομίμησης της επίσημης ιστοσελίδας της εντόπισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), προειδοποιώντας το κοινό για διαδικτυακή απάτη και πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως λειτουργοί της Αρχής με στόχο την απόσπαση χρημάτων από επενδυτές.
Προειδοποίηση Κεφαλαιαγοράς για ψεύτικη ιστοσελίδα και απόπειρες εξαπάτησης επενδυτών
Νέα περίπτωση απομίμησης της επίσημης ιστοσελίδας της εντόπισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), προειδοποιώντας το κοινό για διαδικτυακή απάτη και πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως λειτουργοί της Αρχής με στόχο την απόσπαση χρημάτων από επενδυτές.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, ο ακόλουθος κακόβουλος διαδικτυακός τόπος, δεν σχετίζεται με την ΕΚΚ:
Όπως τονίζει,οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε απατεώνες που επικοινωνούν μαζί τους και ζητούν πληρωμή τελών ή άλλων χρηματικών ποσών με αντάλλαγμα την δήθεν διευθέτηση ανάκτησης ζημιών που υπέστησαν στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με Εποπτευόμενες ή μη οντότητες.
Η ΕΚΚ υπενθυμίζει στο κοινό ότι ουδέποτε επικοινωνεί τηλεφωνικά ή αποστέλλει αυτόκλητη αλληλογραφία ή και ζητά προσωπικά, οικονομικά ή άλλα στοιχεία. Ως εκ τούτου, προσθέτει, οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση είναι πιθανό να αποτελεί μέρος οργανωμένης και εξελιγμένης διαδικτυακής απάτης με σκοπό την εξαπάτηση των επενδυτών.
Επίσης, σημειώνεται, η ΕΚΚ δεν εξουσιοδοτεί, επαληθεύει, παρακολουθεί ή και εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε συλλογικές αγωγές, σχέδια αποζημίωσης, πληρωμές μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών.
«Ως εποπτική Αρχή, η ΕΚΚ δεν έχει εξουσία ή αρμοδιότητα να λαμβάνει αμοιβές για οποιοδήποτε σκοπό από ιδιώτες επενδυτές ή να εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε εκ μέρους της για αυτό το σκοπό. Η ΕΚΚ καλεί το κοινό να παραμένει σε εγρήγορση έναντι οποιασδήποτε αυτόκλητης επικοινωνίας που φαίνεται να προέρχεται από την ΕΚΚ και να αποφεύγει την αποστολή ή μεταφορά χρημάτων σε οποιοδήποτε πρόσωπο ισχυρίζεται τα πιο πάνω ή προβαίνει σε παρόμοιους ισχυρισμούς», αναφέρεται.
Οι επενδυτές που λαμβάνουν τέτοιου είδους επικοινωνίες προτρέπονται, πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, να επικοινωνούν με την ΕΚΚ για επιβεβαίωση της αυθεντικότητάς τους, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: report.fraud@cysec.gov.cy.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.