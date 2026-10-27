Ιερά Σύνοδος: Στο τραπέζι η υπόθεση Τυχικού ακόμη και ερήμην του - Καταγγέλλει «εξευτελιστική» συμπεριφορά και ζητά να ιερουργεί

Έστειλε επιστολή ο Τυχικός

Διευκρινίσεις από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου για τους λόγους της νέας πρόσκλησής του, καθώς και άδεια να συνεχίσει να ασκεί τα αρχιερατικά του καθήκοντα, ζητά ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, με επιστολή του ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2026, από τα Μέσανα της Πάφου.

Στην επιστολή του προς την Ιερά Σύνοδο, ο Τυχικός εκφράζει επιφυλάξεις για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε σε προηγούμενη συνοδική συνεδρία, υποστηρίζοντας ότι κατά τη συνεδρία της 22ας Μαΐου 2025, η οποία, όπως αναφέρει, αφορούσε την εξέταση καταγγελιών σε βάρος του, η διαδικασία μετατράπηκε αιφνιδίως σε δικαστική, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση.

Όπως υποστηρίζει, η εξέλιξη αυτή δεν του επέτρεψε να προετοιμάσει επαρκώς την υπεράσπισή του και να ασκήσει αποτελεσματικά τα δικαιώματά του. Κάνει, επίσης, λόγο για δυσμενή αντιμετώπιση σε σύγκριση με άλλους αρχιερείς και αναφέρει ότι τα γεγονότα αυτά κλόνισαν σοβαρά την εμπιστοσύνη του στον τρόπο διεξαγωγής των συνοδικών διαδικασιών που τον αφορούν. Ένα από τα ζητήματα που θέτει στην επιστολή του αφορά τον χαρακτηρισμό του ως «πρώην Επισκόπου Πάφου» σε επιστολή της 23ης Σεπτεμβρίου 2026, σε αντίθεση με τον τίτλο «Μητροπολίτης πρώην Πάφου», ο οποίος, όπως αναφέρει, χρησιμοποιούνταν στις προηγούμενες επίσημες συνοδικές αποφάσεις που του είχαν κοινοποιηθεί.

Ο ίδιος ζητά να διευκρινιστεί η κανονική και εκκλησιαστική του κατάσταση, επισημαίνοντας ότι δεν του έχει γνωστοποιηθεί απόφαση για αλλαγή του τίτλου του. Παράλληλα, ζητά όπως του γνωστοποιηθούν εγγράφως, με σαφήνεια και πληρότητα, τα θέματα για τα οποία καλείται να παραστεί ενώπιον της Ιεράς Συνόδου. Ειδικότερα, θέτει το ερώτημα κατά πόσο καλείται εκ νέου με την ιδιότητα του κατηγορουμένου και, σε αυτή την περίπτωση, ζητά να ενημερωθεί για την κατηγορία, τα πραγματικά περιστατικά στα οποία αυτή βασίζεται και τη διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί. Εάν η πρόσκληση αφορά διοικητικά ή άλλα εκκλησιαστικά ζητήματα, ζητά να προσδιοριστούν συγκεκριμένα, ώστε να μπορέσει να τοποθετηθεί υπεύθυνα και εγγράφως. Ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου συνδέει την προσφυγή του στα πολιτειακά δικαστήρια με όσα, κατά τον ίδιο, συνέβησαν κατά τη συνοδική συνεδρία του Μαΐου 2025.

Διευκρινίζει ότι η προσφυγή του δεν απορρέει από έλλειψη σεβασμού προς τον συνοδικό θεσμό, αλλά, όπως αναφέρει, από την ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων του, της αρχιερατικής του αξιοπρέπειας και της κανονικής τάξης. Στην ίδια επιστολή εκφράζει τη βαθιά δυσαρέσκειά του για τη συμπεριφορά που, όπως υποστηρίζει, αντιμετώπισε κατά την τελευταία παρουσία του ενώπιον της Ιεράς Συνόδου, χαρακτηρίζοντάς την εξευτελιστική και σε ορισμένες περιπτώσεις διακωμωδητική. Αναφέρει, ακόμη, ότι η πίεση που βίωσε είχε σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική του υγεία, κάνοντας ειδική αναφορά σε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα που, όπως σημειώνει, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει.

Ο Τυχικός επαναφέρει, επίσης, το ζήτημα της επιβολής της αργίας του, υποστηρίζοντας ότι η σχετική απόφαση είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από τον Αρχιεπίσκοπο πριν από την επίσημη επιβολή της από την Ιερά Σύνοδο. Κατά τον ίδιο, η απόφαση λήφθηκε ερήμην του και χωρίς να διασφαλιστεί η δέουσα διαδικασία. Πέραν των διαδικαστικών ζητημάτων, ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου διατυπώνει αίτημα προς την Ιερά Σύνοδο να του επιτραπεί να ιερουργεί και να ασκεί τα αρχιερατικά του λατρευτικά καθήκοντα σε τόπο που θα εγκρίνει η ίδια, πάντοτε εντός των ορίων της κανονικής τάξης.

Όπως αναφέρει, διαμένει ως φιλοξενούμενος σε οικία που του έχει παραχωρηθεί στην Πάφο και επιθυμεί να συνεχίσει την ιερατική διακονία του, με την άδεια και την ευλογία των αρμόδιων εκκλησιαστικών αρχών. Ζητά, ακόμη, να του επιτραπεί να ιερουργεί κατά καιρούς στη γενέτειρά του και να τελεί τα μνημόσυνα συγγενικών του προσώπων. Για εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες εκτός Κύπρου, διευκρινίζει ότι η άσκηση των καθηκόντων του θα γίνεται με την απαιτούμενη άδεια και ευλογία των αρμόδιων εκκλησιαστικών αρχών.

Κλείνοντας την επιστολή του, ο Τυχικός δηλώνει ότι διατηρεί ρητά κάθε κανονικό και νόμιμο δικαίωμά του, συμπεριλαμβανομένων όσων ενδεχομένως αναγνωριστούν ή αποκατασταθούν μέσω των πολιτειακών δικαστηρίων. Παρά τη δυσαρέσκεια που εκφράζει, δηλώνει ότι εξακολουθεί να προσβλέπει στην αδελφική αγάπη, στη δικαιοσύνη και στην εκκλησιαστική συμφιλίωση, εκφράζοντας την ελπίδα να επικρατήσουν η αλήθεια, η ειρήνη και η κανονική τάξη.