14ο Ενεργειακό Συμπόσιο: Στο μικροσκόπιο όλα τα κρίσιμα θέματα της ενέργειας

Στο Συμπόσιο κύριος ομιλητής θα είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ προσκλήθηκαν να μιλήσουν η Πρόεδρος της Βουλής κα. Αννίτα Δημητρίου, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Μιχάλης Δαμιανού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας κ. Σταύρος Παπασταύρου, Πρέσβεις ξένων χωρών, ο Πρόεδρος της ΑΗΚ, ο Πρόεδρος της ΔΕΦΑ, εκπρόσωποι κρατικών εταιρειών ενέργειας, εκπρόσωποι ενεργειακών εταιρειών του εξωτερικού, ακαδημαϊκοί και επιχειρηματίες στον τομέα τα ενέργειας.

Τα ενεργειακά θέµατα εξελίσσονται ως το πιο µεγάλο στοίχηµα για την Κύπρο και την κοινωνία. Λόγω των όσων προηγήθηκαν με τις σοβαρές καθυστερήσεις που υπήρξαν για την έλευση ή αξιοποίηση του φυσικού αερίου, τη δηµιουργία του τερµατικού σταθµού στο Βασιλικό, την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ, την εκτόξευση του κόστους του ηλεκτρισμού και των καυσίμων, τις διακοπές ηλεκτρισμού και την καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, το Ενεργειακό Συμπόσιο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να προωθήσει τους ενεργειακούς σχεδιασµούς της Κύπρου, σε συνδυασμό με τις μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα διακίνησης πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ και οι προκλητικές αντιδράσεις της Τουρκίας στα ενεργειακά σχέδια της Κύπρου, δηµιουργούν ένα σύνθετο παζλ, που θα είναι στο επίκεντρο του Ενεργειακού Συµποσίου.

Γι΄ αυτό το λόγο το φετινό, 14ο Ενεργειακό Συμπόσιο, έχει τίτλο: «Οι ΜΕΓΑΛΕΣ προκλήσεις στην ενέργεια και το αύριο»

Στη θεματογραφία του Ενεργειακού Συμποσίου βρίσκονται:

• Οι πρόσφατες γεωπολιτικές και ενεργειακές ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις τους στην Κύπρο και στην περιοχή μας.

• Οι πρόσφατες εξελίξεις για την υλοποίηση του στρατηγικού έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ.

• Τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνει η Κύπρος στον τοµέα της έρευνας και της αξιοποίησης των υδρογονανθράκων, υπό το φώς των νέων δεδοµένων.

• Οι νέες προοπτικές ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών της περιοχής.

• Το υψηλό ενεργειακό κόστος της Κύπρου και τους τρόπους συγκράτησης του

• Η σημασία των πόρων φυσικού αερίου στην ενεργειακή µετάβαση.

• Οι επενδύσεις των ενεργειακών εταιρειών στη ΝΑ Μεσόγειο.

• Οι σχεδιασμοί για τους νέους αγωγούς µεταφοράς φυσικού αερίου από τη Μεσόγειο στην Ευρώπη.

• Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της Τουρκίας στις ενεργειακές πρωτοβουλίες της Κύπρου και της Ελλάδας.

Το Ενεργειακό Συμπόσιο οργανώνεται από την Εταιρεία Επικοινωνίας FMW Financial Media Way και το Ινστιτούτο Ενεργείας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) και είναι υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ.

Κύριος Χορηγός του ανέλαβε η Eurobank και Χορηγοί η EKO,ο ΑΔΜΗΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, η ΔΕΦΑ, η Cyfield , η Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου καθώς και η VTTI Cyprus.

Χορηγοί Επικοινωνίας είναι η εφημερίδα "Πολίτης" και το οικονομικό περιοδικό nomisma, ενώ διαδικτυακοί χορηγοί του οι ιστοσελίδες www.nomisma.com.cy και www.energean.gr

Οι ενδιαφερόμενοι για να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συμποσίου θα πρέπει να δηλώσουν γραπτώς τη συμμετοχή τους στο www.cyprusenergysymposium.com ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fmw.com.cy