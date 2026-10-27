Μεγαλύτερη δυναμική κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο οι καταθέσεις και τα δάνεια στις κυπριακές τράπεζες, με τις καθαρές εισροές καταθέσεων να ανέρχονται σε €697,1 εκατ. και την καθαρή αύξηση των δανείων σε €857,8 εκατ., σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου που ανακοινώθηκαν την Τρίτη.
Σχεδόν €700 εκατ. νέες καταθέσεις και €858 εκατ. νέα δάνεια τον Σεπτέμβριο
Μεγαλύτερη δυναμική κατέγραψαν τον Σεπτέμβριο οι καταθέσεις και τα δάνεια στις κυπριακές τράπεζες
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2026, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Οκτωβρίου 2026.
Οι συνολικές καταθέσεις τον Σεπτέμβριο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €697,1 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €171,5 εκατ. τον Αύγουστο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 6,5%, παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Σεπτέμβριο 2026 έφθασε στα €60,2 δισ.
Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €639,9 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €93,8 εκατ. και €373,0 εκατ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €173,1 εκατ.
Δάνεια
Τα συνολικά δάνεια τον Σεπτέμβριο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €857,8 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €114,6 εκατ. τον Αύγουστο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 14,0%, σε σύγκριση με 11,8% τον Αύγουστο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Σεπτέμβριο 2026 έφθασε στα €29,6 διΣ.
Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €470,8 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά €52,2 εκατ. και €110,1 εκατ. αντίστοιχα. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €308,5 εκατ.
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