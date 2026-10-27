Σκληρή απάντηση Καρούσου στον Χάρη Γεωργιάδη: «Λέει ότι η Αννίτα είπε ψέματα; Βοηθούν τον Χριστοδουλίδη»

Κληθείς στην εκπομπή «Μεσημέρι και κάτι» του ΑΝΤ1 να σχολιάσει την απόφαση του Χάρη Γεωργιάδη να μη συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία του ΔΗΣΥ, εφόσον το χρίσμα εξασφαλίσει ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Γιάννης Καρούσος εξέφρασε την έντονη διαφωνία του, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον θεσμικό ρόλο που κατέχει ο πρώην υπουργός ως πρόεδρος του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης».

Όπως ανέφερε, τέτοιου είδους δημόσιες τοποθετήσεις δεν εξυπηρετούν την ενότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού και δημιουργούν αχρείαστη ένταση σε μια κρίσιμη εσωκομματική διαδικασία.

Ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ υποστήριξε ότι ορισμένα στελέχη επιχειρούν να δημιουργήσουν κλίμα αντιπαράθεσης, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εσωστρέφεια και να διχάζεται ο κόσμος της παράταξης.

Κάλεσε όλα τα στελέχη να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και υπογράμμισε πως όσοι κατέχουν θεσμικές θέσεις έχουν την ευθύνη να υποστηρίξουν τον υποψήφιο που θα επιλεγεί από τα μέλη του κόμματος.

«Εγώ ο Γιάννης Καρούσος, όποιος και να επιλεγεί θα είμαι δίπλα του και θα τον τρέξω προεκλογικά με το ίδιο πάθος και σθένος», ανέφερε.

Απόσυρση Αννίτας

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο κ. Καρούσος και για τις αναφορές του Χάρη Γεωργιάδη σχετικά με την απόσυρση της Αννίτας Δημητρίου από τη διεκδίκηση του χρίσματος.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών είχε υποστηρίξει ότι η απόφαση της προέδρου του ΔΗΣΥ διαμορφώθηκε υπό πίεση, με τον Γιάννη Καρούσο να αντιπαραβάλλει τις δημόσιες δηλώσεις της ίδιας.

Όπως υπενθύμισε, η Αννίτα Δημητρίου έχει ξεκαθαρίσει ότι αποσύρθηκε για χάρη της ενότητας του κόμματος και ότι δεν δέχθηκε πίεση από κανέναν.

Ο κ. Καρούσος διερωτήθηκε κατά πόσο ο Χάρης Γεωργιάδης αμφισβητεί ευθέως την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, επισημαίνοντας ότι η επαναφορά του συγκεκριμένου ζητήματος επιβαρύνει περαιτέρω το εσωκομματικό κλίμα, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Άρα, ο Χάρης λέει ότι η Αννίτα είπε ψέματα;»

Η παραίτηση από το Ινστιτούτο «Γλαύκος Κληρίδης»

Ερωτηθείς κατά πόσο η Αννίτα Δημητρίου θα πρέπει να αποδεχθεί την παραίτηση που έθεσε στη διάθεσή της ο Χάρης Γεωργιάδης από την προεδρία του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης», απέφυγε να υποδείξει ποια απόφαση πρέπει να ληφθεί.

Επανέλαβε, ωστόσο, ότι όσοι διατηρούν θεσμικό ρόλο στον ΔΗΣΥ, είτε στην ηγεσία είτε στα συλλογικά όργανα και τις συνδεδεμένες οργανώσεις, έχουν υποχρέωση, βάσει καταστατικού, να εργαστούν για τον υποψήφιο που θα επιλέξει το κόμμα.

«Έχω προτίμηση, αλλά δεν θα τη δηλώσω δημόσια»

Ο Γιάννης Καρούσος παραδέχθηκε ότι έχει σχηματίσει προσωπική προτίμηση μεταξύ των δύο διεκδικητών του χρίσματος, Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργου Παμπορίδη, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να την εκφράσει δημόσια.

«Έχω προτίμηση αλλά δεν θα δηλώσω δημόσια», είπε, εξηγώντας ότι με αυτή τη στάση επιθυμεί να συμβάλει στη διατήρηση της ενότητας και στην αποφυγή περαιτέρω εντάσεων.

Υποστήριξε ότι στόχος πρέπει να είναι να επιλέξουν τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού ελεύθερα τον υποψήφιο που επιθυμούν και στη συνέχεια ολόκληρη η παράταξη να συστρατευθεί για τις προεδρικές εκλογές.

«Το μόνο που βοηθούν είναι τον Χριστοδουλίδη»

Ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ επανήλθε αρκετές φορές στην εκτίμησή του ότι οι δηλώσεις Γεωργιάδη έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοείται πολιτικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι αυτό δεν σημαίνει πως αποδίδει στον Χάρη Γεωργιάδη πρόθεση στήριξης του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας.

Όπως εξήγησε, όταν ένα κόμμα αναλώνεται σε εσωτερικές συγκρούσεις, εκείνος που ωφελείται είναι ο πολιτικός του αντίπαλος.

Μάλιστα, παρά την κριτική του, χαρακτήρισε τον Χάρη Γεωργιάδη ένα από τα σοβαρότερα και πιο αξιόλογα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, επιμένοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση ήταν λανθασμένη.

Σε σχέση με τις αναφορές Γεωργιάδη ότι οι πολιτικές θέσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου αποκλίνουν από τις διαχρονικές αρχές του ΔΗΣΥ, ο κ. Καρούσος διερωτήθηκε γιατί τέτοια ζητήματα τίθενται τώρα και όχι προηγουμένως, στα συλλογικά όργανα και στα καταστατικά συνέδρια του κόμματος.

Τι είπε για τον Νίκο Αναστασιάδη

Ο Γιάννης Καρούσος κλήθηκε να τοποθετηθεί και για τις παρεμβάσεις του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, αναφορικά με ενδεχόμενη συνεργασία με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Υποστήριξε ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των τοποθετήσεων Αναστασιάδη και της σημερινής παρέμβασης Γεωργιάδη.

Όπως εξήγησε, ο τέως Πρόεδρος δεν δήλωσε ότι δεν θα στηρίξει κάποιον από τους διεκδικητές του χρίσματος, εφόσον αυτός επιλεγεί από τα μέλη του ΔΗΣΥ.

Κλείνοντας, ο κ. Καρούσος επανέλαβε την έκκλησή του προς όλα τα στελέχη να αποφύγουν κινήσεις και δηλώσεις που διχάζουν, επιμένοντας ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η ενότητα της παράταξης και η κοινή προσπάθεια για τις προεδρικές εκλογές.