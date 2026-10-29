Μισή ημέρα άδειας και για δημοσίους υπαλλήλους με μειωμένη απασχόληση

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, οι υφιστάμενοι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1995 ρυθμίζουν το θέμα της μισής ημέρας άδειας ανάπαυσης μόνο για τους υπαλλήλους που εργάζονται με πλήρη απασχόληση.

Ωστόσο, επισημαίνεται, με την έγκριση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας) Κανονισμών του 2025, από την 1η Φεβρουαρίου 2026 παρέχεται η δυνατότητα μειωμένης απασχόλησης σε υπαλλήλους οι οποίοι είναι γονείς παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών, φροντιστές ή αντιμετωπίζουν αναπηρία ή σοβαρά προβλήματα υγείας.

Για τον σκοπό αυτό κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση των κανονισμών, ώστε να ρυθμιστεί και για την κατηγορία αυτή των εργαζομένων η χορήγηση μισής ημέρας άδειας ανάπαυσης.

Ως μισή ημέρα άδειας λογίζεται απουσία διάρκειας 3 ωρών και 45 λεπτών σε περίπτωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας και 3 ωρών και 7,5 λεπτών σε περίπτωση εξαήμερης εβδομάδας εργασίας.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση διευκρινίζεται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση υπαλλήλου που εργάζεται με μειωμένη απασχόληση, η μισή ημέρα άδειας ανάπαυσης θα αντιστοιχεί στο ήμισυ του μειωμένου ημερήσιου εργάσιμου χρόνου του, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Απουσία υπαλλήλου από τα καθήκοντα του για ιδιωτικούς σκοπούς μπορεί να γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν άδειας του οικείου Προϊστάμενου Τμήματος, μέχρι 2 ώρες κατ' ανώτατο όριο, εκτός αν πρόκειται για αποδεδειγμένους ιατρικούς λόγους.

Νοείται ότι, αν ο υπάλληλος είναι διάδικος σε υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου, και η απουσία του υπερβαίνει τις 2 ώρες, αυτή υπολογίζεται έναντι της άδειας ανάπαυσης του, ενώ αν καλείται να δώσει μαρτυρία, η απουσία του δεν λογίζεται έναντι της άδειας ανάπαυσης του, αλλά η αμοιβή του για την ημέρα εκείνη Θα πρέπει να κατατίθεται στο Δικαστήριο από το ενδιαφερόμενο μέρος που τον καλεί να δώσει μαρτυρία.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι τροποποιητικοί κανονισμοί έχουν ελεγχθεί νομοτεχνικά από τη Νομική Υπηρεσία και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.