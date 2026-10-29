Η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, φθάνει απόψε στην Κύπρο, πιθανότατα για την τελευταία της επίσκεψη, ελπίζοντας ότι οι δύο ηγέτες θα επιδείξουν την πολιτική βούληση και τη συνεργασία που απαιτούνται για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών, έπειτα από περισσότερα από εννέα χρόνια χωρίς διαπραγματεύσεις. Η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας θα συναντηθεί αύριο με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τη Δευτέρα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, μετά την επίσκεψή του στην Άγκυρα για να συμμετάσχει στη 13η Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, η Ολγκίν θα συναντηθεί με τους δύο διαπραγματευτές και διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει τριμερή συνάντηση με τους δύο ηγέτες. Αναφερόμενος χθες στο Κυπριακό, ο Π...
Η τελευταία προσπάθεια της εποχής Γκουτέρες: Η Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο - Σε ποιο σημείο βρίσκεται η αποστολή της
Η ώρα της αλήθειας έφτασε, καθώς η απεσταλμένη του ΟΗΕ φτάνει στο νησί για μια πιθανώς τελευταία επίσκεψή της, έχοντας καταστήσει σαφές ότι η επανέναρξη των συνομιλιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους δύο ηγέτες
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