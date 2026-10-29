Υπόθεση ληστείας με θύμα 20χρονο διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Αγίας Ζώνης.
Ληστεία στη Λεμεσό: Τον σταμάτησαν με μαχαίρι ενώ οδηγούσε και του άρπαξαν τη μοτοσικλέτα
Δύο άτομα φέρονται να ακινητοποίησαν τον νεαρό την ώρα που οδηγούσε, να τον απείλησαν με μαχαίρι και να έκλεψαν τη μοτοσικλέτα και χρήματα που είχε στην κατοχή του.
Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε ο 20χρονος στην Αστυνομία, γύρω στις 00:20, ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στην περιοχή, δύο πρόσωπα που κινούνταν πεζά στον δρόμο ανέκοψαν την πορεία του και, υπό την απειλή μαχαιριού, του ζήτησαν να τους παραδώσει τη μοτοσικλέτα του.
Ο νεαρός φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις τους. Τότε, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ο ένας από τους δύο υπόπτους του επιτέθηκε και τον έριξε στο έδαφος.
Ενώ ο 20χρονος βρισκόταν στο έδαφος, ο δεύτερος ύποπτος φέρεται να άρπαξε τη μοτοσικλέτα και να διέφυγε από τη σκηνή οδηγώντας την.
Ακολούθως, ο πρώτος ύποπτος φέρεται να έκλεψε χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή του 20χρονου και στη συνέχεια διέφυγε πεζός.
Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού μετέβησαν στη σκηνή και διενήργησαν εξετάσεις, ενώ οι έρευνες για εντοπισμό των δραστών και της κλαπείσας μοτοσικλέτας βρίσκονται σε εξέλιξη.
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