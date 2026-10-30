Κινδυνεύουν με λουκέτο 350 ξενοδοχεία λόγω πολεοδομικών παρατυπιών - Πρόταση νόμου-σωσίβιο για παράταση λειτουργίας

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης νόμου, η επέκταση των χρονοδιαγραμμάτων για ακόμη δύο χρόνια κρίνεται αναγκαία, «δεδομένων των αντικειμενικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις στην εξασφάλιση των απαιτούμενων εγγράφων, πιστοποιητικών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που ακολουθούνται από τις διάφορες αρμόδιες αρχές, οι οποίες καθιστούν πρακτικά ανέφικτη τη συμμόρφωση με τις ταχθείσες από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προθεσμίες».

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», υπέρ της επέκτασης των χρονοδιαγραμμάτων τάσσεται και το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Εκτεταμένες παρατυπίες

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση δεν συνδέονται μόνο με τις χρονοβόρες διαδικασίες των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, αλλά και με τις πολεοδομικές παρατυπίες που έχουν διαπιστωθεί σε ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα, οι οποίες δυσχεραίνουν την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και πιστοποιητικών.

Η παράταση του Απριλίου

Τον περασμένο Απρίλιο, η Βουλή ψήφισε σε νόμο το νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Τουρισμού, με το οποίο παραχωρήθηκε παράταση λειτουργίας μέχρι τις 31/12/2028 σε εκατοντάδες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορούσε αποκλειστικά μονάδες που διαθέτουν άδεια οικοδομής. Αντίθετα, για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα που δεν διαθέτουν άδεια οικοδομής, η προθεσμία παρατάθηκε μέχρι τις 28/2/2027, προκειμένου να εξασφαλίσουν τουλάχιστον το πιστοποιητικό πυροπροστασίας που απαιτείται για τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Απρόβλεπτες συνέπειες

Θέτοντας ενώπιον βουλευτών του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ το ερώτημα κατά πόσο η προτεινόμενη ρύθμιση συνιστά παράταση της παρανομίας και ευνοϊκή μεταχείριση ξενοδόχων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, οι ίδιοι υπέδειξαν στον «Π» ότι η ξενοδοχειακή βιομηχανία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, συνεισφέροντας περίπου το 15% του ΑΕΠ. Διευκρινίζοντας, παράλληλα, ότι η συμβολή της δεν περιορίζεται στα έσοδα των ξενοδόχων, αλλά επεκτείνεται στην απασχόληση, στον τουρισμό και σε ένα ευρύ δίκτυο συναφών δραστηριοτήτων, όπως η εστίαση, οι μεταφορές και οι προμηθευτές. Σύμφωνα με τους ίδιους, ενδεχόμενο κλείσιμο περισσότερων από 300 ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων θα επιφέρει σοβαρές και απρόβλεπτες συνέπειες στην τουριστική δραστηριότητα, στην εξυπηρέτηση των τουριστών και ευρύτερα στην οικονομία του τόπου, με απώλειες εισοδημάτων, χιλιάδων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας.