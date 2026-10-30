Με λουκέτο κινδυνεύουν 350 ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα, καθώς εκτιμάται ότι δεν θα προλάβουν να εξασφαλίσουν μέχρι τις 28/2/2027 το πιστοποιητικό πυροπροστασίας που απαιτεί η νομοθεσία για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, έστω και χωρίς άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Προκειμένου να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, την ερχόμενη Τρίτη θα συζητηθεί ενώπιον της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής η πρόταση νόμου των κομμάτων ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ, με την οποία επιδιώκεται η παράταση της μεταβατικής περιόδου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2029. Παράλληλα, για άλλες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν άδεια οικοδομής και έχουν ήδη εξασφαλίσει παράταση μέχρι τις 31/12/2028 για την αδειοδότησή τους, προτείνεται η επέκταση της μεταβατικής περιόδου μέχρι τις 31/12/2030, ώστε να εξασφαλίσουν όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για την έκδοση της άδειας λειτουργίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού.
Κινδυνεύουν με λουκέτο 350 ξενοδοχεία λόγω πολεοδομικών παρατυπιών - Πρόταση νόμου-σωσίβιο για παράταση λειτουργίας
Δεν αναμένεται να εξασφαλίσουν μέχρι τις 28/2/2027 το πιστοποιητικό πυροπροστασίας που απαιτεί η νομοθεσία για τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Πρόταση νόμου των ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ προβλέπει παράταση δύο ετών, με τους βουλευτές να προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων θα έχει σοβαρές και απρόβλεπτες συνέπειες στην οικονομία και θα οδηγήσει στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης νόμου, η επέκταση των χρονοδιαγραμμάτων για ακόμη δύο χρόνια κρίνεται αναγκαία, «δεδομένων των αντικειμενικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις στην εξασφάλιση των απαιτούμενων εγγράφων, πιστοποιητικών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που ακολουθούνται από τις διάφορες αρμόδιες αρχές, οι οποίες καθιστούν πρακτικά ανέφικτη τη συμμόρφωση με τις ταχθείσες από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προθεσμίες».
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», υπέρ της επέκτασης των χρονοδιαγραμμάτων τάσσεται και το Υφυπουργείο Τουρισμού.
Εκτεταμένες παρατυπίες
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση δεν συνδέονται μόνο με τις χρονοβόρες διαδικασίες των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, αλλά και με τις πολεοδομικές παρατυπίες που έχουν διαπιστωθεί σε ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα, οι οποίες δυσχεραίνουν την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών και πιστοποιητικών.
Η παράταση του Απριλίου
Τον περασμένο Απρίλιο, η Βουλή ψήφισε σε νόμο το νομοσχέδιο του Υφυπουργείου Τουρισμού, με το οποίο παραχωρήθηκε παράταση λειτουργίας μέχρι τις 31/12/2028 σε εκατοντάδες ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά καταλύματα, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορούσε αποκλειστικά μονάδες που διαθέτουν άδεια οικοδομής. Αντίθετα, για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα που δεν διαθέτουν άδεια οικοδομής, η προθεσμία παρατάθηκε μέχρι τις 28/2/2027, προκειμένου να εξασφαλίσουν τουλάχιστον το πιστοποιητικό πυροπροστασίας που απαιτείται για τη συνέχιση της λειτουργίας τους.
Απρόβλεπτες συνέπειες
Θέτοντας ενώπιον βουλευτών του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ το ερώτημα κατά πόσο η προτεινόμενη ρύθμιση συνιστά παράταση της παρανομίας και ευνοϊκή μεταχείριση ξενοδόχων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, οι ίδιοι υπέδειξαν στον «Π» ότι η ξενοδοχειακή βιομηχανία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, συνεισφέροντας περίπου το 15% του ΑΕΠ. Διευκρινίζοντας, παράλληλα, ότι η συμβολή της δεν περιορίζεται στα έσοδα των ξενοδόχων, αλλά επεκτείνεται στην απασχόληση, στον τουρισμό και σε ένα ευρύ δίκτυο συναφών δραστηριοτήτων, όπως η εστίαση, οι μεταφορές και οι προμηθευτές. Σύμφωνα με τους ίδιους, ενδεχόμενο κλείσιμο περισσότερων από 300 ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων θα επιφέρει σοβαρές και απρόβλεπτες συνέπειες στην τουριστική δραστηριότητα, στην εξυπηρέτηση των τουριστών και ευρύτερα στην οικονομία του τόπου, με απώλειες εισοδημάτων, χιλιάδων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
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