ΣΕΚ: Μακριά ακόμη η οριστική κατάληξη για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση

Μιλώντας μετά την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της ΣΕΚ, η οποία πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της συντεχνίας από τις 9:30 το πρωί, ο κ. Μάτσας ανέφερε ότι στόχος παραμένει η εφαρμογή της μεταρρύθμισης την 1η Ιανουαρίου 2027. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το χρονοδιάγραμμα δεν πρέπει να υπερισχύσει μιας μεταρρύθμισης που δεν διασφαλίζει επαρκείς συντάξεις και ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα σε μελλοντικούς συνταξιούχους.

Η συνδιάσκεψη αξιολόγησε το πλαίσιο της προτεινόμενης μεταρρύθμισης και αποφάσισε μηδενική αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης και των εισφορών πέραν όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί, καθώς και μηδενική μείωση των υφιστάμενων ή μελλοντικών συντάξεων. Στις αποφάσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του δανεισμού του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η έναρξη αποπληρωμής του χρέους. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ανεξάρτητου φορέα για τη διαχείριση του αποθεματικού και της επενδυτικής πολιτικής.

Η ΣΕΚ θέτει ως προϋπόθεση την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων μέσω περαιτέρω κοινωνικής στήριξης του πυλώνα 0, ώστε κανένας συνταξιούχος να μην έχει σύνταξη κάτω από το όριο της φτώχειας. Ο κ. Μάτσας ανέφερε ακόμη ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να καλύπτει συνολικά τον δεύτερο πυλώνα, δηλαδή τα ταμεία προνοίας, και να καθορίζει το πλαίσιο για τον τρίτο πυλώνα, την ιδιωτική ασφάλιση.

Στις προϋποθέσεις της ΣΕΚ περιλαμβάνεται επίσης περαιτέρω συζήτηση και καλύτερη ρύθμιση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12%, καθώς και διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης για χήρους που έχασαν τις συζύγους τους πριν από την 1η Αυγούστου 2018.

Για το πέναλτι του 12%, ο κ. Μάτσας είπε ότι η Κυβέρνηση έχει καταθέσει βελτιωμένη πρόταση σε σχέση με τις δύο προηγούμενες, η οποία, ωστόσο, απέχει σημαντικά από την πρόταση της ΣΕΚ, καθώς δεν καταργεί πλήρως την επίδρασή του. Η ρύθμιση αφορά μόνο τη βασική και όχι την αναλογική σύνταξη και δεν προβλέπει οριστική, έστω σταδιακή, κατάργηση της επιβάρυνσης. Όπως εξήγησε, ορισμένοι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να συνταξιοδοτηθούν πριν από το όριο για να καλύψουν βασικές ανάγκες διαβίωσης, έπειτα από την περίοδο οικονομικής κρίσης. Η ανεργία είχε φτάσει τότε το 19%, ενώ όσοι επέστρεψαν στην αγορά εργασίας δεν είχαν τις προηγούμενες απολαβές τους. Γι’ αυτό, είπε, χρειάζεται κοινωνικά δίκαιη και ολοκληρωμένη διαχείριση του ζητήματος.

Σε ό,τι αφορά τα ταμεία προνοίας, ο ΓΓ της ΣΕΚ ανέφερε ότι το θέμα συζητήθηκε για πρώτη φορά στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, μετά από προηγούμενες συζητήσεις στην Τεχνική Επιτροπή. Η συντεχνία αναμένει τη θέση της Κυβέρνησης για τον τρόπο υλοποίησης ενός καθολικού συστήματος του δεύτερου πυλώνα. Ο κ. Μάτσας τόνισε ότι τα δικαιώματα που απορρέουν από τα υφιστάμενα ταμεία προνοίας και τις συλλογικές συμβάσεις δεν πρέπει να αλλοιωθούν. Η ΣΕΚ εισηγείται τη δημιουργία συμπληρωματικού οριζόντιου ταμείου προνοίας για όλους τους εργαζομένους, με στόχο την επάρκεια των συντάξεων.

Η ΣΕΚ επιδιώκει να τεθεί το νομοσχέδιο ενώπιον της Βουλής το συντομότερο δυνατό, εφόσον υπάρξουν συγκλίσεις στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. Ο κ. Μάτσας επανέλαβε ότι η 1η Ιανουαρίου 2027 παραμένει ο στόχος εφαρμογής, αλλά η συντεχνία θεωρεί πως δεν υπάρχει μεταρρύθμιση αν δεν είναι συνολική και δεν διασφαλίζει επαρκείς συντάξεις. Η ΣΕΚ εισηγήθηκε επίσης, αν χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη συζήτηση, η τελική διευθέτηση να έχει αναδρομική ισχύ, ώστε να μην επηρεαστούν αρνητικά όσοι αναμένουν βελτίωση των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων από τον Ιανουάριο του 2027.

Αιτήματα για τις συλλογικές συμβάσεις του 2027

Οι αποφάσεις της συνδιάσκεψης περιλαμβάνουν και την πολιτική αιτημάτων της ΣΕΚ για τις συλλογικές συμβάσεις που θα ανανεωθούν το 2027. Προβλέπεται ως γενική αρχή η διετής διάρκεια των συμβάσεων, διεκδίκηση αυξήσεων 3,5%, ενίσχυση των ταμείων προνοίας και των ταμείων ευημερίας, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να αντιμετωπίζουν καλύτερα τα προβλήματα που προκαλεί η ακρίβεια.

Στο κείμενο των αποφάσεων γίνεται αναφορά στην ακρίβεια και στην ανάγκη για συγκεκριμένη μεσοπρόθεσμη στρατηγική που να περιλαμβάνει μισθολογικές βελτιώσεις. Η ΣΕΚ ζητά επίσης την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2022/2041 στην εθνική νομοθεσία, με στόχο τη διεύρυνση της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις.

Η συντεχνία εκφράζει ανησυχία για την ανεξέλεγκτη, όπως αναφέρει, χορήγηση αδειών απασχόλησης σε εργαζομένους από τρίτες χώρες, καθώς και για την ενοικίαση και υπενοικίαση εργαζομένων. Καλεί τον Υπουργό Εργασίας να εξετάσει σοβαρά την αναθεώρηση της υφιστάμενης στρατηγικής για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ