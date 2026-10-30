COP31: Στην Αττάλεια Χριστοδουλίδης, Κόμπος, Σενέκης - Οι βασικές θέσεις Κύπρου και ΕΕ στη Διάσκεψη για το κλίμα στην Τουρκία

Όπως πληροφορείται ο «Π», η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί όχι μόνο σε επίπεδο αρχηγού Κράτους, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Σύνοδο Ηγετών (11 και 12 Νοεμβρίου), όπως δημοσιεύτηκε τις προηγούμενες μέρες, αλλά και σε υπουργικό επίπεδο, καθώς θα συνοδεύεται από τον υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο. Επίσης τη δεύτερη εβδομάδα της Συνόδου, στην ενότητα «υψηλού επιπέδου», όπου οι υπουργοί Περιβάλλοντος των κρατών λαμβάνουν τις αποφάσεις, η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρίστο Σενέκη, ο οποίος θα συνοδεύεται από το επιτελείο του, δηλαδή τεχνοκράτες του Υπουργείου και του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Οι βασικές θέσεις Κύπρου - ΕΕ

Όσον αφορά τις βασικές θέσεις της Κύπρου, με τις οποίες θα φτάσει στην Αττάλεια, αυτές, σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Γεωργίας, ευθυγραμμίζονται με τις κοινές θέσεις και προτεραιότητες της ΕΕ για την COP31, με στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας κλιματικής δράσης και την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων.

Ειδικότερα περιλαμβάνουν:

Ενίσχυση της παγκόσμιας κλιματικής φιλοδοξίας: Προώθηση της εφαρμογής των εθνικών δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων.

Προώθηση της εφαρμογής των εθνικών δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και προώθηση δράσεων για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών και των οικονομιών.

Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και προώθηση δράσεων για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών και των οικονομιών. Κλιματική χρηματοδότηση: Υποστήριξη των διεθνών προσπαθειών για κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων και αποτελεσματική στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Υποστήριξη των διεθνών προσπαθειών για κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων και αποτελεσματική στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Δίκαιη μετάβαση: Προώθηση μιας κοινωνικά δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης μετάβασης προς οικονομίες χαμηλών εκπομπών.

Προώθηση μιας κοινωνικά δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης μετάβασης προς οικονομίες χαμηλών εκπομπών. Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας: Προώθηση της πολυμερούς συνεργασίας και της αποτελεσματικής εφαρμογής των αποφάσεων προηγούμενων Διασκέψεων.

Σύμφωνα με αρμόδιο τεχνοκράτη του Υπουργείου, που μίλησε στον «Π», ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στη συνέχιση των εργασιών και πρωτοβουλιών που προωθήθηκαν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, με έμφαση στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ΕΕ, στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών και στη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής και μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα.