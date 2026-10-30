Ισπανία: Δεν παραιτείται ο υπουργός Μεταφορών παρά το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα καταδίκασαν αυτή την εβδομάδα τον Πουέντε, επειδή απέδωσε το δυστύχημα της Τετάρτης σε παραβίαση του πρωτοκόλλου από τους χειριστές του κέντρου ελέγχου, αντί να αναλάβει την ευθύνη. Τα συνδικάτα των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους ζήτησαν την άμεση αποπομπή του.

Το δυστύχημα, που συνέβη κοντά στην πόλη Ούρντα της κεντρικής Ισπανίας, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 69 ανθρώπους. Ακολούθησε ένα άλλο δυστύχημα, στο οποίο εμπλέκονταν οι ίδιες σιδηροδρομικές εταιρείες στην ίδια γραμμή και το οποίο άφησε πίσω του 46 νεκρούς τον Ιανουάριο.

Το νέο δυστύχημα έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια και τη συντήρηση του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας, του πιο εκτεταμένου στην Ευρώπη. Η χώρα προετοιμάζεται για εκλογές, τις οποίες ο αριστερός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες έχει προκηρύξει για τις 29 Νοεμβρίου.

«Το καθήκον μου τώρα δεν είναι να επικεντρωθώ στη συζήτηση για το αν θα παραμείνω στο αξίωμα, αλλά στην επίλυση του προβλήματος, στον ακριβή προσδιορισμό του τι συνέβη και στην παροχή σαφών εξηγήσεων», δήλωσε ο Πουέντε την Παρασκευή σε συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από την Ανεξάρτητη Αρχή Τεχνικής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Συμβάντων (AITAT), το τρένο που προσέκρουσε σε άλλο, ακινητοποιημένο τρένο κινούνταν με ταχύτητα μεταξύ 160 και 200 χλμ./ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ