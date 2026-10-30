Αμετάβλητη στο 4% η ανεργία στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο

Οι άνεργοι στην Κύπρο υπολογίστηκαν σε περίπου 21.000 τον Σεπτέμβριο, έναντι 22.000 τον Αύγουστο και 22.000 τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών διαμορφώθηκε στο 11,3%, παραμένοντας σταθερό σε σχέση με τον Αύγουστο και μειωμένο από το 12,9% του Σεπτεμβρίου 2025. Οι άνεργοι νέοι υπολογίστηκαν σε περίπου 3.000.

Με βάση το φύλο, η ανεργία στους άνδρες ήταν 3,7%, όπως και τον Αύγουστο. Στις γυναίκες διαμορφώθηκε στο 4,3%, έναντι 4,4% τον προηγούμενο μήνα.

Στο 6,2% η ανεργία στην ΕΕ

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό ανεργίας ήταν 6,2% τον Σεπτέμβριο του 2026, αμετάβλητο από τον Αύγουστο και αυξημένο σε σχέση με το 6% του Σεπτεμβρίου 2025.

Στη ζώνη του ευρώ, η ανεργία παρέμεινε στο 6,5% σε μηνιαία βάση, ενώ ήταν υψηλότερη από το 6,3% που είχε καταγραφεί έναν χρόνο νωρίτερα.

Η Eurostat εκτιμά ότι τον Σεπτέμβριο ήταν άνεργοι 13,773 εκατ. άνθρωποι στην ΕΕ, εκ των οποίων 11,555 εκατ. στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο, ο αριθμός αυξήθηκε κατά 105.000 στην ΕΕ και κατά 122.000 στη ζώνη του ευρώ. Σε ετήσια βάση, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 471.000 στην ΕΕ και κατά 420.000 στη ζώνη του ευρώ.

Τον ίδιο μήνα, περίπου 3,022 εκατ. νέοι κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι στην ΕΕ, από τους οποίους 2,469 εκατ. στη ζώνη του ευρώ. Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ αυξήθηκε στο 15,5%, από 15,4% τον Αύγουστο. Στη ζώνη του ευρώ έφτασε στο 15,4%, έναντι 15,1% τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο, οι άνεργοι νέοι αυξήθηκαν κατά 44.000 στην ΕΕ και κατά 69.000 στη ζώνη του ευρώ. Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025, η αύξηση ήταν 45.000 στην ΕΕ και 80.000 στη ζώνη του ευρώ.

Υψηλότερη η ανεργία στις γυναίκες

Στην ΕΕ, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών διαμορφώθηκε στο 6,4% τον Σεπτέμβριο και των ανδρών στο 6%. Και τα δύο ποσοστά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με τον Αύγουστο.

Στη ζώνη του ευρώ, η ανεργία των γυναικών ήταν 6,7%, χωρίς μηνιαία μεταβολή. Για τους άνδρες αυξήθηκε στο 6,4%, από 6,3%.

Η Eurostat διευκρινίζει ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται στον διεθνώς χρησιμοποιούμενο ορισμό της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Σύμφωνα με αυτόν, άνεργοι θεωρούνται όσοι δεν έχουν εργασία, αναζήτησαν ενεργά εργασία τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες και είναι διαθέσιμοι να αρχίσουν να εργάζονται μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Πηγή: ΚΥΠΕ