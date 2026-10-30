Μαρίνος Σιζόπουλος: «Ανεξέλεγκτο το Botox στην Κύπρο» – Καταγγέλλει ενέσεις από μη ειδικούς και κρατική αδράνεια

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα, ο κ. Σιζόπουλος περιέγραψε μια κατάσταση η οποία, όπως υποστηρίζει, παραμένει ανεξέλεγκτη εδώ και χρόνια, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες και την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκονται η χορήγηση ενέσιμων σκευασμάτων από μη εξειδικευμένα πρόσωπα, η δραστηριοποίηση γιατρών από το εξωτερικό χωρίς την απαιτούμενη εγγραφή στην Κύπρο, καθώς και η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις θεραπείες τους.

Botox ακόμη και από άτομα χωρίς ιατρική ιδιότητα

Σύμφωνα με τον δερματολόγο, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα αφορά την εφαρμογή ενέσιμων θεραπειών από πρόσωπα που δεν διαθέτουν την απαραίτητη ιατρική εκπαίδευση.

Όπως εξήγησε, η χορήγηση βοτουλινικής τοξίνης αποτελεί ιατρική πράξη και πρέπει να πραγματοποιείται από κατάλληλα καταρτισμένους γιατρούς, σε χώρους που πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του για περιπτώσεις στις οποίες τέτοιες υπηρεσίες προσφέρονται από αισθητικούς, κομμωτές ή άλλα πρόσωπα χωρίς την απαιτούμενη ιατρική ιδιότητα.

Επέκρινε, παράλληλα, την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί κατά καιρούς, δεν διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι ούτε επιβάλλονται οι αναγκαίες κυρώσεις.

Γιατροί έρχονται από το εξωτερικό, κάνουν Botox και φεύγουν

Μια άλλη πτυχή που ανέδειξε ο κ. Σιζόπουλος αφορά τη δραστηριοποίηση γιατρών οι οποίοι επισκέπτονται την Κύπρο από άλλες χώρες, προκειμένου να προσφέρουν αισθητικές υπηρεσίες.

Κατά τους ισχυρισμούς του, υπάρχουν περιπτώσεις επαγγελματιών που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου, αλλά πραγματοποιούν ενέσιμες θεραπείες σε χώρους που δεν λειτουργούν ως αδειοδοτημένα ιατρεία.

Ο δερματολόγος υποστήριξε ακόμη ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα αναχωρούν στη συνέχεια από τη χώρα, χωρίς να εκπληρώνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου ζήτησε αυστηρότερη εποπτεία και αποτελεσματική επιβολή κυρώσεων, εκτιμώντας ότι η απουσία συνεπειών επιτρέπει τη συνέχιση τέτοιων πρακτικών.

Δεν μπορούν όλοι οι γιατροί να κάνουν όλες τις εφαρμογές

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος έθεσε επίσης θέμα σεβασμού των ορίων κάθε ιατρικής ειδικότητας, επισημαίνοντας ότι η βοτουλινική τοξίνη δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αισθητικούς σκοπούς.

Πρόκειται για φαρμακευτική ουσία με εφαρμογές και σε άλλους τομείς της ιατρικής, μεταξύ των οποίων η νευρολογία και η αντιμετώπιση συγκεκριμένων μυϊκών παθήσεων.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η εμπειρία ενός γιατρού στη χρήση του σκευάσματος για μία συγκεκριμένη ένδειξη δεν σημαίνει ότι μπορεί να το χορηγεί για οποιαδήποτε άλλη πάθηση.

Φέρνοντας ως παράδειγμα τη δική του ειδικότητα, εξήγησε ότι, παρότι διαθέτει εμπειρία στην εφαρμογή Botox ως δερματολόγος, αυτό δεν του επιτρέπει να αναλαμβάνει θεραπείες που εμπίπτουν στο αντικείμενο άλλων ιατρικών ειδικοτήτων.

Ενδεικτική της κατάστασης που περιέγραψε είναι και η αναφορά του σε νοσηλευτή, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του ζητώντας να εκπαιδευτεί στην εφαρμογή Botox.

Ο κ. Σιζόπουλος επέμεινε ότι η σχετική εκπαίδευση πρέπει να συνδέεται με την επαγγελματική ιδιότητα, την ειδικότητα και το επιτρεπόμενο πεδίο άσκησης κάθε επαγγελματία υγείας.