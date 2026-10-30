Δεν επιτρεπόταν να κυκλοφορεί στον αυτοκινητόδρομο το γερανοφόρο - Αναπάντητα ερωτήματα για το σχέδιο «Νέστωρ»

Μιλώντας στην εκπομπή «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΡΑ» του Omega Channel, ο Υπαστυνόμος Τάσος Ασιήκκης εξήγησε ότι η Αστυνομία γνωρίζει τη γενική φιλοσοφία του σχεδίου, η οποία προβλέπει τον άμεσο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση περιστατικών στους αυτοκινητόδρομους.

Ωστόσο, ερωτηθείς για το κατά πόσο έχει παραληφθεί το σχετικό πρωτόκολλο, ανέφερε ότι το σχέδιο «δεν μας έχει αποσταλεί επίσημα», παραπέμποντας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για περισσότερες διευκρινίσεις.

Η τοποθέτηση έγινε με αφορμή την ακινητοποίηση γερανού στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Λευκωσίας, η οποία προκάλεσε σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση για αρκετές ώρες.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του ερωτήθηκε επανειλημμένα κατά πόσο ενεργοποιήθηκε το σχέδιο «Νέστωρ» για το χθεσινό συμβάν, με τον κ. Ασιήκκη αποφεύγει να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, επαναλαμβάνοντας ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Έξι ώρες για τη μετακίνηση του γερανού

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπαστυνόμος, ο γερανός ακινητοποιήθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι, λόγω μηχανικής βλάβης, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Το όχημα κατέλαβε τη λωρίδα ασφαλείας και μέρος της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η αποκοπή της τελευταίας.

Η δεξιά λωρίδα παρέμεινε ανοικτή, ενώ μέλη της Τροχαίας μετέβησαν στο σημείο και συνεργάστηκαν με το Τμήμα Δημοσίων Έργων για τη σήμανση και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Γύρω στις 12:30 τοποθετήθηκαν φωτεινά προειδοποιητικά μέσα και σχετική σήμανση.

Η μετακίνηση του γερανού κατέστη δυνατή γύρω στις 6:15 το απόγευμα, αφού χρειάστηκε να εξευρεθούν εξειδικευμένος εξοπλισμός και προσωπικό.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε και στις δύο λωρίδες γύρω στις 6:40 το απόγευμα.

Υπό διερεύνηση ο οδηγός

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά του κ. Ασιήκκη ότι ο συγκεκριμένος γερανός δεν επιτρεπόταν να κυκλοφορεί στον αυτοκινητόδρομο.

Όπως διευκρίνισε, εναντίον του οδηγού εξετάζεται υπόθεση για παράνομη χρήση του οχήματος στον αυτοκινητόδρομο.

Ο Υπαστυνόμος εξήγησε ότι η νομοθεσία απαγορεύει την κυκλοφορία συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων στους αυτοκινητόδρομους, μεταξύ των οποίων και οχήματα που, λόγω της κατασκευής τους, δεν μπορούν να διατηρήσουν ταχύτητα τουλάχιστον 65 χιλιομέτρων την ώρα.

Στις απαγορευμένες κατηγορίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μοτοποδήλατα, ελκυστήρες, ορισμένα χωματουργικά μηχανήματα και γερανοί, με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εξαιρέσεις.

Έκκληση προς τους οδηγούς

Ο κ. Ασιήκκης κάλεσε επίσης τους οδηγούς να αποφεύγουν να επιβραδύνουν για να παρακολουθήσουν περιστατικά που βρίσκονται σε εξέλιξη στους αυτοκινητόδρομους.

Όπως εξήγησε, η πρακτική αυτή επιβαρύνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και δυσχεραίνει το έργο των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.

Παράλληλα, κάλεσε τους οδηγούς να ενημερώνουν την Αστυνομία όταν διαπιστώνουν ότι οχήματα που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τους αυτοκινητόδρομους κυκλοφορούν σε αυτούς.