Ο Ίαν ΜακΚέλεν αποχαιρέτησε με συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον επί δεκαετίες στενό του φίλο, Πάτρικ Στιούαρτ, ο οποίος πέθανε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 86 ετών.
Ίαν ΜακΚέλεν: Το συγκινητικό αντίο στον Πάτρικ Στιούαρτ
Ο ΜακΚέλεν θυμήθηκε τη μακρόχρονη φιλία τους, τη γνωριμία τους στη Royal Shakespeare Company και την πορεία του Στιούαρτ στο θέατρο και τον κινηματογράφο.
Στην εκτενή ανάρτησή του στο Instagram, ο ΜακΚέλεν στάθηκε στις ρίζες του φίλου του στο Γιορκσάιρ, την κομητεία της βόρειας Αγγλίας που, όπως έγραψε, ο Στιούαρτ αγαπούσε μέχρι το τέλος. «Το άκουγες στη χροιά της φωνής του και στην άμεση ειλικρίνεια με την οποία σου έλεγε τι σκεφτόταν και τι ένιωθε», σημείωσε.
«Οι άνθρωποι του Γιορκσάιρ δεν ανέχονται τις μισές αλήθειες ούτε αποφεύγουν τα δύσκολα ζητήματα. Μιλούσε με ειλικρίνεια, γι’ αυτό και ήταν ένας άνθρωπος στον οποίο μπορούσες να βασιστείς, να θαυμάσεις και, στην περίπτωσή μου, να αγαπήσεις», πρόσθεσε ο Βρετανός ηθοποιός.
Ο ΜακΚέλεν αναφέρθηκε στην πρώτη γνωριμία τους, πριν από μισό αιώνα, στη Royal Shakespeare Company, καθώς και σε μια μεταγενέστερη συνάντησή τους στο κέντρο του Λονδίνου. Τότε, ο Στιούαρτ τού είχε μιλήσει για την πρόταση να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Star Trek».
«“Μα, Πάτρικ, σκέψου την καριέρα σου στο βρετανικό θέατρο. Θέλεις πραγματικά να ρισκάρεις, να χαθείς για χρόνια στο Χόλιγουντ;” τον είχα ρωτήσει τότε», θυμήθηκε ο ΜακΚέλεν.
Ο Στιούαρτ τελικά πήρε το ρίσκο, κάτι που, όπως έγραψε ο φίλος του, αποδείχθηκε ευτυχές για όλους. Η διεθνής φήμη του τού επέτρεψε να πρωταγωνιστήσει σε κινηματογραφικές επιτυχίες, όπως το «X-Men», ενώ παράλληλα συνέχισε να ερμηνεύει σημαντικά κλασικά έργα των Σαίξπηρ, Ίψεν, Άρθουρ Μίλερ, Πίτερ Σάφερ, Χάρολντ Πίντερ και Σάμιουελ Μπέκετ, στο Στράτφορντ, στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου και στο Μπρόντγουεϊ.
«Η Αμερική έγινε η δεύτερη πατρίδα του. Εκεί γνώρισε την αγαπημένη του Σάνι, η οποία στάθηκε στο πλευρό του στα εύκολα και στα δύσκολα. Όμως ποτέ δεν εγκατέλειψε τις ρίζες του», έγραψε ο ΜακΚέλεν. Πρόσθεσε ότι το επίτευγμα για το οποίο ο Στιούαρτ ήταν περισσότερο περήφανος ήταν ο διορισμός του ως πρύτανη στο Πανεπιστήμιο του Χάντερσφιλντ, στο Γιορκσάιρ.
Ο ΜακΚέλεν ανέφερε ακόμη ότι η τελευταία ερμηνεία του Στιούαρτ στο «Avengers: Doomsday» δεν έχει δημοσιοποιηθεί.
Όπως αναφέρει το Variety, η φιλία των δύο ηθοποιών υπήρξε μία από τις πιο αγαπητές και πολυσυζητημένες στον χώρο του θεάματος.
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Wired το 2020, ο Στιούαρτ είχε περιγράψει πώς ήρθαν πιο κοντά στα γυρίσματα, όπου είχαν γειτονικά τροχόσπιτα. «Σε τέτοιου είδους ταινίες περνάς περισσότερο χρόνο στο τροχόσπιτο παρά μπροστά από την κάμερα. Έτσι, ο Ίαν κι εγώ κάναμε παρέα πίνοντας τσάι και ίσως, το απόγευμα, κάτι λίγο πιο δυνατό. Γνωριστήκαμε καλύτερα και το υπέροχο ήταν ότι ανακαλύψαμε πως είχαμε πάρα πολλά κοινά», είχε πει.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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