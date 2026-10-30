Η εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ για τις αυξήσεις μισθών ωρομίσθιων δημοσίου

Όπως αναφέρεται, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του ημερομηνίας 21.10.2026, έχει εγκρίνει τη συμφωνία μεταξύ επίσημης και εργατικής πλευράς για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης εργασίας του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για τα έτη 2025 – 2027.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

i. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι τριετής και θα καλύπτει την περίοδο από 1.1.2025 μέχρι τις 31.12.2027.

ii. Γενικές Αυξήσεις: α) 2% από 1.10.2026 β) 1,5% από 1.1.2027

iii. Παραχώρηση Ελάχιστου Ποσοστού Γενικής Αύξησης και στο ΩΚΠ, όταν παραχωρούνται γενικές αυξήσεις.

iv. Μηχανισμός Αύξησης των Κλιμάκων του ΩΚΠ (αρχικός μισθός + μισθός μετά από 6 μήνες) που θα εμπίπτουν στον εκάστοτε κατώτατο μισθό κατά 1 προσαύξηση της κάθε κλίμακας.

v. Επέκταση της κορυφής κλίμακας του επαγγέλματος Επιστάτη Α, Κλ.Ε10 κατά 2 προσαυξήσεις, περιλαμβανομένων και των Επιστατών που έχουν ενσωματωμένο επίδομα περιοδείας στο ωρομίσθιο τους.

vi. Παραχώρηση ποσού ύψους €150.000 ετησίως στις συντεχνίες του ΩΚΠ (ανάλογα με τον αριθμό των μελών κατά την 31/12 κάθε έτους) για σκοπούς κάλυψης πρόσθετης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για ωφελήματα που δεν καλύπτονται από το ΓΕΣΥ. Η παραχώρηση θα γίνεται με τον τρόπο παραχώρησης των φιλανθρωπικών ωφελημάτων που παραχωρούνταν πριν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ από το Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ευημερίας του ΩΚΠ.

vii. Οι συντεχνίες του ΩΚΠ δεσμεύονται ότι δεν θα διεκδικήσουν οποιαδήποτε πρόσθετη μισθολογική αύξηση σε περίπτωση που δυνητικά επέλθει συμφωνία για παραχώρηση ποσοστών αυξήσεων με άλλες κατηγορίες προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις, θα παραχωρηθούν με αναδρομική ισχύ με τη μισθοδοσία Οκτωβρίου.