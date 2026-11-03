Αίτηση για αλλαγή στην ποσόστωση του χαλλουμιού έως το τέλος του 2026 θα καταθέσει ο Σύνδεσμος Τυροκόμων

Σε ισχύ βρίσκεται το διάταγμα της 13ης Μαΐου 2026, το οποίο μειώνει την ελάχιστη αναλογία αιγοπρόβειου γάλακτος στο χαλλούμι ΠΟΠ στο 15% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Ο Σύνδεσμος κινείται παράλληλα για την υποβολή επίσημου αιτήματος, υλοποιώντας προθέσεις που είχαν εκφραστεί τον Ιούνιο, με αφορμή την κρίση του αφθώδους πυρετού και τις επιπτώσεις της στην παραγωγή γάλακτος, ιδιαίτερα του αιγοπρόβειου.

«Σίγουρα πριν το τέλος του χρόνου η αίτηση θα κατατεθεί», είπε ο κ. Κούλλουρος, σημειώνοντας ότι θα ήθελε να είχε γίνει «μέχρι χθες», αλλά τα χρονικά περιθώρια είναι πιεστικά. Για το ποσοστό που θα ζητηθεί, ανέφερε ότι θα επιδιωχθεί μια αναλογία που θα επιτρέπει τη συνέχιση της παραγωγής και των εξαγωγών. Παράλληλα, τόνισε ότι οι τυροκόμοι δεσμεύονται να συνεχίσουν να παραλαμβάνουν όλο το γάλα για τυροκόμηση, ανεξάρτητα από το ποσοστό.

Για την πρόβλεψη του 51% αιγοπρόβειου γάλακτος, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι, όπως είπε πρόσφατα και ο αρμόδιος υπουργός, δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί, παρά τις προσπάθειες των τελευταίων ετών για αύξηση της χρήσης του. Το αίτημα θα βασιστεί σε δοκιμές, επιστημονικά δεδομένα από αναλύσεις και διαβούλευση με το Υπουργείο Γεωργίας. Οι σύμβουλοι του Συνδέσμου εργάζονται πάνω σε συγκεκριμένη πρόταση, ώστε αυτή να περιληφθεί στην αίτηση και να γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιορίζοντας τον κίνδυνο ενστάσεων.

Ο Σύνδεσμος βρίσκεται, όπως είπε, σε συνεχή διαβούλευση με το Υπουργείο Γεωργίας. Στόχος της αίτησης είναι να διατηρηθούν το καθεστώς ΠΟΠ και οι εξαγωγές, σύμφωνα με την κατεύθυνση που έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνάντηση στο Προεδρικό τον Ιούνιο του 2024, όταν είπε ότι πρέπει να διαφυλαχθούν οι εξαγωγές. Οι εξαγωγές χαλλουμιού ανέρχονται σε €350 εκατ.

Ο κ. Κούλλουρος προειδοποίησε ότι, χωρίς τροποποίηση, θα χαθεί μεγάλο μέρος των εξαγωγών, καθώς δεν θα υπάρχει αρκετό διαθέσιμο γάλα για να συνεχιστεί η σημερινή παραγωγή. Πρόσθεσε ότι οι αιγοπροβατοτρόφοι γνωρίζουν την πρόθεση για αλλαγή, αν και επιμένουν στο 51%. «Αν πάμε αύριο στο 51%, μόνο να χάσουμε έχουμε. Όλοι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να κλείσουν μικρά τυροκομεία λόγω έλλειψης γάλακτος και ότι η τιμή του χαλλουμιού θα αυξηθεί καθώς θα μειωθεί η παραγωγή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παραγωγή θα μπορούσε να μειωθεί από τους 45 χιλιάδες τόνους στους 20 χιλιάδες, με αποτέλεσμα να μείνει αδιάθετο το γάλα που τυροκομείται. Τόνισε ότι σκοπός δεν είναι να πληγούν ούτε οι αιγοπροβατοτρόφοι ούτε οι αγελαδοτρόφοι, τους οποίους χαρακτήρισε συνεργάτες και μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας. «Μακάρι να καταφέρουν να αυξήσουν το γάλα τους, γιατί μόνο αν αυξηθεί το γάλα τους μπορούμε να αυξήσουμε και εμείς τις εξαγωγές μας», είπε.

Το αίτημα πρόκειται να υποβληθεί πρώτα στο Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο χρειάζεται χρόνο για να το εξετάσει και ενδεχομένως να ζητήσει αλλαγές. Στη συνέχεια θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου η εξέταση διαρκεί περίπου δύο χρόνια. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έως το τέλος του 2028, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί πριν από το τέλος του 2026. Ο κ. Κούλλουρος χαρακτήρισε τα περιθώρια στενά και είπε ότι το χρονοδιάγραμμα είναι δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο.

Πηγή: ΚΥΠΕ