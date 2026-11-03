Ψάχνει τον διάδοχο της Λαγκάρντ η ΕΚΤ - Μέχρι τις 6 Νοεμβρίου η υποβολή υποψηφιοτήτων

Όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος του Eurogroup, το Συμβούλιο της ΕΕ έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία, κατόπιν της επιστολής της 29ης Οκτωβρίου.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει βάσει σύστασης του Συμβουλίου για τον εκάστοτε υποψήφιο. Τη σύσταση αυτή εγκρίνουν τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, με ψηφοφορία στο Συμβούλιο. Για τον λόγο αυτό, οι διορισμοί συζητούνται εκ των προτέρων στο Eurogroup.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κάλεσε τα κράτη μέλη να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026.

Το Eurogroup, στη συνεδρίασή του στις 9 Νοεμβρίου, θα εξετάσει τις υποψηφιότητες που θα έχουν κατατεθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ