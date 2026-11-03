Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τον διορισμό διαδόχου της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την επιστολή της προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την οποία γνωστοποίησε ότι θα παραιτηθεί από τη θέση της έως τις 7 Φεβρουαρίου 2027.
Ψάχνει τον διάδοχο της Λαγκάρντ η ΕΚΤ - Μέχρι τις 6 Νοεμβρίου η υποβολή υποψηφιοτήτων
Ξεκίνησε η διαδικασία επιλογής του επόμενου προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μετά την απόφαση της Κριστίν Λαγκάρντ να αποχωρήσει από το αξίωμά της έως τον Φεβρουάριο του 2027.
Όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος του Eurogroup, το Συμβούλιο της ΕΕ έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία, κατόπιν της επιστολής της 29ης Οκτωβρίου.
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει βάσει σύστασης του Συμβουλίου για τον εκάστοτε υποψήφιο. Τη σύσταση αυτή εγκρίνουν τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, με ψηφοφορία στο Συμβούλιο. Για τον λόγο αυτό, οι διορισμοί συζητούνται εκ των προτέρων στο Eurogroup.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κάλεσε τα κράτη μέλη να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026.
Το Eurogroup, στη συνεδρίασή του στις 9 Νοεμβρίου, θα εξετάσει τις υποψηφιότητες που θα έχουν κατατεθεί.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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