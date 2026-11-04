Ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την κυπριακή οικονομία ανέδειξε την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού ο διευθυντής της Μονάδας Οικονομικών Ερευνών της Eurobank, Κωνσταντίνος Βραχίμης, τονίζοντας ότι η αύξηση της παραγωγικότητας αποτελεί το κλειδί για τη διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.
Κωνσταντίνος Βραχίμης, Eurobank: Η παραγωγικότητα κλειδί για την ανάπτυξη
Μιλώντας στο podcast «Ματιά στην Οικονομία», ο κ. Βραχίμης σημείωσε ότι η ανθεκτικότητα της οικονομίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης. Η οικονομία δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τον τουρισμό και τις υπηρεσίες, σημειώνει, καθώς σημαντική συνεισφορά έχουν πλέον τομείς όπως η τεχνολογία και η πληροφορική, η ναυτιλία, η υγεία, η εκπαίδευση και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
Όσον αφορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η οικονομία, επεσήμανε ότι προέρχονται τόσο από το εξωτερικό περιβάλλον όσο και από το εσωτερικό. Μεταξύ των εξωγενών παραγόντων κατέγραψε τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις επιπτώσεις στις μεταφορές και το διεθνές εμπόριο.
Σε εγχώριο επίπεδο, επεσήμανε, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η δυσκολία εξεύρεσης προσωπικού, παρά τη χαμηλή ανεργία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η αντιμετώπιση του προβλήματος περνά μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας, την αναβάθμιση δεξιοτήτων, την επένδυση στην τεχνολογία και την καλύτερη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, τόνισε.
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