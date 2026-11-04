Larnaka Talks: Στο επίκεντρο η τουριστική ανάπτυξη της Λάρνακας

Όπως αναφέρει και ο ιδρυτής της πρωτοβουλίας Μιχάλης Καλοπαίδης, ο θεσμός των Larnaka Talks φέρνει μαζί, κάτω από την ίδια στέγη, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, του κεντρικού κράτους, εμπειρογνώμονες, την κοινωνία των πολιτών και τους ίδιους τους δημότες της Λάρνακας.

Με αυτόν τον τρόπο, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για το μέλλον της Λάρνακας."

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Κώστας Κουμής, ο κ. Ντίνος Λευκαρίτης, Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Λάρνακας και ο κ. Μάριος Πολιβίου, Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Λάρνακας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας, με ώρα έναρξης τις 7 μ.μ.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.