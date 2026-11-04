Αλλάζει το τηλεοπτικό τοπίο ο Μιχάλης Ιωαννίδης - Η Global Wealth Group PLC απέκτησε το Βεργίνα TV

«Πριν λίγες μέρες η Global Wealth Group PLC αποκτήσαμε και επίσημα, τυπικά, τον έλεγχο του Βεργίνα Τηλεόραση Κύπρου μετά από την έγκριση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ιωαννίδης δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των αλλαγών που σχεδιάζονται, άφησε ωστόσο να εννοηθεί ότι στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας του τηλεοπτικού σταθμού στην κυπριακή αγορά. «Σιγά σιγά θα προχωρήσουμε σε αρκετές αλλαγές. Ελπίζουμε σύντομα να καταφέρουμε να καλύψουμε το κενό που είδαμε στον τομέα αυτό», σημειώνει στην ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι η Global Wealth Group PLC είχε ανακοινώσει από τις 26 Φεβρουαρίου 2026 τη σύναψη συμφωνίας με τη Βεργίνα Κύπρος TV Λτδ και τους μετόχους της, στο πλαίσιο της διεύρυνσης των επενδυτικών της δραστηριοτήτων.