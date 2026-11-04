Hermes Airports: Θετικές προοπτικές για τις πτήσεις προς την Κύπρο το 2027

Η Hermes Airports συμμετείχε στο Routes World 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Φρανκφούρτη από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, την οποία χαρακτηρίζει σημαντική για την ανάπτυξη της αεροπορικής συνδεσιμότητας, πραγματοποίησε περισσότερες από 30 συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη χειμερινή περίοδο 2026-2027, καθώς και στον σχεδιασμό των εταιρειών για το 2027 και τα επόμενα χρόνια.

Η εταιρεία αναφέρει ότι οι επαφές ανέδειξαν τις πιέσεις στον κλάδο, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων, η οποία επηρεάζει τόσο τη ζήτηση όσο και την κερδοφορία των αεροπορικών εταιρειών. Παρά τις προκλήσεις, σημειώνει, η Κύπρος διατηρεί θετικές προοπτικές, ενώ οι αεροπορικοί εταίροι της εκφράζουν πρόθεση να ενισχύσουν τα προγράμματά τους και να αναπτύξουν περαιτέρω τις δραστηριότητές τους το 2027.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, άλλη σημαντική πρόκληση για τις αεροπορικές εταιρείες είναι η μικρότερη απόσταση ανάμεσα στην κράτηση και την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού, η οποία έχει περιοριστεί στις 3-4 εβδομάδες. Η τάση αυτή, που καταγράφεται σε πολλούς προορισμούς διεθνώς, δυσκολεύει τον προγραμματισμό πτήσεων και τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Παράλληλα, η μεταβολή της ζήτησης και η ανάγκη ενίσχυσης της προβολής της Κύπρου σε συγκεκριμένες αγορές εξακολουθούν να επηρεάζουν τη βιωσιμότητα ορισμένων δρομολογίων.

Οι αεροπορικές εταιρείες εξέφρασαν επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ουσιαστική επέκταση της χειμερινής περιόδου, με την προϋπόθεση ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να εμπλουτίζει το τουριστικό της προϊόν και να προσφέρει ελκυστικές εμπειρίες όλο τον χρόνο.

Τα στοιχεία της Hermes Airports δείχνουν ότι τον Οκτώβριο πέρασαν συνολικά 1,43 εκατομμύρια επιβάτες από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, αριθμός μειωμένος κατά 3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Παρά τη μείωση, η Hermes Airports εκτιμά ότι το 2026 θα κλείσει με περίπου 13,3 εκατομμύρια επιβάτες συνολικά, καταγράφοντας πτώση περίπου 3% σε σχέση με το 2025. Η περσινή χρονιά σημείωσε την υψηλότερη επιβατική κίνηση στην ιστορία, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με την εταιρεία, τη διαχρονική δυναμική της Κύπρου ως τουριστικού και αεροπορικού προορισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ