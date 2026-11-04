Φόνος Δημοσθένους: Κιβώτια με 333 τεκμήρια παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο - Ενστάσεις από την υπεράσπιση

Ο φόνος διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025, λίγα μέτρα από την οικία του, στην περιοχή Αγίου Αθανασίου.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 31χρονος και δύο 28χρονοι, οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του δικαστηρίου. Η διαδικασία επικεντρώθηκε στην επισύναψη από την Αστυνομία του καταλόγου των 333 τεκμηρίων και του καταλόγου διακίνησής τους.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης ενημέρωσαν ότι προτίθενται να φέρουν ένσταση για κάποια από τα τεκμήρια που θα προσκομιστούν ενώπιον του δικαστηρίου.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί την Πέμπτη. Οι τρεις κατηγορούμενοι εξακολουθούν να τελούν υπό κράτηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ