Κιβώτια με τεκμήρια βρίσκονταν την Τετάρτη στην αίθουσα του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, όπου συνεχίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης φόνου εκ προμελέτης του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους.
Φόνος Δημοσθένους: Κιβώτια με 333 τεκμήρια παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο - Ενστάσεις από την υπεράσπιση
Η διαδικασία στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού συνεχίζεται την Πέμπτη. Η υπεράσπιση προτίθεται να ενστεί για κάποια από τα τεκμήρια.
Ο φόνος διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025, λίγα μέτρα από την οικία του, στην περιοχή Αγίου Αθανασίου.
Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 31χρονος και δύο 28χρονοι, οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του δικαστηρίου. Η διαδικασία επικεντρώθηκε στην επισύναψη από την Αστυνομία του καταλόγου των 333 τεκμηρίων και του καταλόγου διακίνησής τους.
Οι δικηγόροι υπεράσπισης ενημέρωσαν ότι προτίθενται να φέρουν ένσταση για κάποια από τα τεκμήρια που θα προσκομιστούν ενώπιον του δικαστηρίου.
Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί την Πέμπτη. Οι τρεις κατηγορούμενοι εξακολουθούν να τελούν υπό κράτηση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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