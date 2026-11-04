Τμήμα ανθρώπινου κρανίου εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε παραλιακή περιοχή της Δεκέλειας, θέτοντας σε κινητοποίηση τις Αρχές.
Συναγερμός στη Δεκέλεια: Εντοπίστηκε τμήμα ανθρώπινου κρανίου σε παραλιακή περιοχή (φώτο)
Το οστό θα υποβληθεί σε επιστημονικές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί η ταυτότητα και η προέλευσή του, καθώς και αν σχετίζεται με οποιαδήποτε υπό διερεύνηση υπόθεση.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το εύρημα εντοπίστηκε από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε αμέσως τις αρμόδιες Αρχές και φέρεται να το ξέβρασε η θάλασσα.
Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, τα οποία απέκλεισαν την περιοχή και άρχισαν επιτόπιες εξετάσεις για εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε το οστό.
Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο και επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για τμήμα ανθρώπινου κρανίου, σύμφωνια με το ΚΥΠΕ.
Το τμήμα του κρανίου αναμένεται να παραληφθεί για επιστημονικές και ανθρωπολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή του και κατά πόσο συνδέεται με οποιαδήποτε υπό διερεύνηση υπόθεση.
Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
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